Khán giả Việt háo hức ngày Avengers: Endgame trở lại rạp chiếu

Avengers: Endgame Encore đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả Việt trước ngày chính thức trở lại rạp. Theo thông tin được chia sẻ từ hệ thống đặt vé, phiên bản tái chiếu của bom tấn Marvel đã ghi nhận hơn 18.000 vé bán trước tại Việt Nam. Nhiều suất chiếu sớm và vị trí ghế đẹp cũng nhanh chóng được khán giả quan tâm.

Avengers: Endgame Encore sẽ có các suất chiếu sớm từ 19h ngày 24/9/2026 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9. Sau 7 năm kể từ lần đầu ra mắt, bộ phim một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh rộng trong thời điểm MCU chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới.

Avengers: Endgame Encore sắp trở lại, khiến khán giả Việt háo hức chờ ngày tái ngộ.

Việc lượng vé bán trước tăng nhanh cho thấy sự quan tâm của khán giả Việt đối với màn tái xuất này. Đây cũng là trường hợp khá đặc biệt khi một tác phẩm đã kết thúc hành trình phát hành từ nhiều năm trước vẫn có khả năng tạo hiệu ứng đáng kể ngay trước ngày trở lại rạp.

Điểm đáng chú ý nhất của lần tái chiếu nằm ở phiên bản Encore. Bộ phim có thời lượng 185 phút, dài hơn 4 phút so với bản phát hành năm 2019. Phần được bổ sung không thay đổi câu chuyện cốt lõi của Endgame mà tập trung vào những nội dung mới, trong đó có phần kết nối với Avengers: Doomsday.

Avengers: Endgame Encore sẽ có các suất chiếu sớm từ 19h ngày 24/9/2026 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9.

Chi tiết này khiến Encore được đặt trong một bối cảnh khác so với lần phát hành đầu tiên. Nếu Endgame từng đóng vai trò khép lại một chặng đường quan trọng của MCU, phiên bản tái chiếu năm nay lại xuất hiện ngay trước một dự án Avengers mới. Những nội dung bổ sung vì thế được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là khi Doomsday dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026.

Bên cạnh phần nội dung mới, khán giả Việt còn có thêm lựa chọn về trải nghiệm phòng chiếu. Avengers: Endgame Encore được phát hành tại các hệ thống rạp với nhiều định dạng, trong đó có IMAX và Infinity Vision tại một số cụm rạp. Việc đưa bộ phim trở lại với các công nghệ trình chiếu hiện đại giúp những cảnh hành động quy mô lớn tiếp tục phát huy hiệu quả trên màn ảnh rộng.

Ra mắt năm 2019, Avengers: Endgame tiếp nối những sự kiện sau Avengers: Infinity War, khi Thanos đã khiến một nửa sự sống trong vũ trụ biến mất. Những Avengers còn lại buộc phải tìm cách đảo ngược thảm họa, mở ra cuộc chiến cuối cùng với kẻ thù đã đánh bại họ trước đó.

Tác phẩm đồng thời đánh dấu bước ngoặt lớn của MCU khi khép lại hành trình của nhiều nhân vật chủ chốt được xây dựng xuyên suốt các phần phim trước. Chính những thay đổi này giúp Endgame trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử thương hiệu Avengers, thay vì chỉ đơn thuần là một phần phim tiếp nối.

Ra mắt năm 2019, Avengers: Endgame tiếp nối những sự kiện sau Avengers: Infinity War.

Ở khía cạnh phòng vé, lần tái chiếu năm 2026 cũng mang đến một câu chuyện khác. Avengers: Endgame hiện vẫn nằm trong nhóm phim có doanh thu cao nhất lịch sử, nhưng đã bị Avatar vượt qua sau thời gian phát hành. Khoảng cách giữa hai tác phẩm từng được thu hẹp đáng kể trong các đợt tái chiếu trước, khiến doanh thu từ lần trở lại này tiếp tục được giới quan sát chú ý.

Tại Việt Nam, sự quan tâm dành cho Avengers: Endgame Encore đang được thể hiện từ giai đoạn bán vé. Với lịch chiếu bắt đầu từ tối 24/9, khán giả sẽ sớm có cơ hội chứng kiến lại trận chiến từng khép lại một chương lớn của MCU, đồng thời khám phá những nội dung mới được bổ sung trước khi Avengers: Doomsday ra mắt.