Khán giả Việt ghi điểm vì cùng làm điều này trong concert BIGBANG

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã chính thức diễn ra, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý từ cộng đồng fan quốc tế.

Đáng chú ý, một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất chính là khi đông đảo khán giả cùng nhau đồng thanh hát ca khúc Haru Haru - bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi BIGBANG.

Màn hình hát karaoke và màn hoà giọng hàng chục nghìn người của fan Việt đã khiến mạng xã hội quốc tế "dậy sóng".

Theo đó, màn hát karaoke tập thể này nằm trong dự án được cộng đồng người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam lên ý tưởng và cùng nhau thực hiện. Không đơn thuần là hoạt động hưởng ứng concert, đây còn là cách fan Việt gửi gắm tình cảm, sự yêu mến dành cho nhóm nhạc đã đồng hành cùng thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Trong khoảnh khắc giai điệu Haru Haru vang lên, đông đảo người hâm mộ đã cùng hòa giọng, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc tại sân vận động Mỹ Đình. Những tiếng hát đồng thanh không chỉ thể hiện sự thuộc lòng ca khúc mà còn cho thấy tình cảm bền bỉ mà khán giả Việt dành cho BIGBANG sau nhiều năm.

Đặc biệt, khoảnh khắc này còn giúp cộng đồng fan Việt ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế. Trên mạng xã hội, màn hát tập thể nhận được sự quan tâm và những lời nhận xét tích cực từ người hâm mộ BIGBANG ở nhiều quốc gia. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng fan Việt thuộc nhóm khán giả cuồng nhiệt bậc nhất, khi không chỉ cổ vũ hết mình mà còn chủ động tạo nên những hoạt động ý nghĩa dành cho thần tượng.

Không ít ý kiến cho rằng fan Việt thuộc nhóm khán giả cuồng nhiệt bậc nhất.

Với những người đã theo dõi BIGBANG từ thời kỳ đỉnh cao của Kpop thế hệ thứ hai, Haru Haru không đơn thuần là một bản hit. Ca khúc còn gợi nhớ về những năm tháng thanh xuân, khi âm nhạc của nhóm trở thành một phần ký ức của đông đảo người yêu nhạc châu Á.

Chính vì thế, màn đồng thanh hát Haru Haru tại Hà Nội càng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ của đêm concert mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của âm nhạc BIGBANG trong lòng khán giả Việt.

Sau đêm diễn đầu tiên, bên cạnh sức hút của các thành viên BIGBANG, sự nhiệt tình và tình cảm của cộng đồng fan Việt cũng đang để lại những dấu ấn đẹp trong mắt người hâm mộ quốc tế.