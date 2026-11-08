Khán giả U70 gây chú ý tại concert Phương Mỹ Chi, câu chuyện khiến nhiều người xúc động

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi chính thức mang đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca đến với khán giả Thủ đô, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư công phu, concert lần này còn thu hút sự chú ý bởi một câu chuyện đặc biệt về tình yêu âm nhạc vượt qua khoảng cách thế hệ. Nhân vật chính là một nữ khán giả U70, người đã háo hức chờ đợi suốt cả tuần để được gặp thần tượng của mình.

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi chính thức mang đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca đến với khán giả Thủ đô, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM.

Cụ thể, giữa thời điểm đêm nhạc diễn ra, một bài đăng trên nền tảng Threads bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chủ nhân bài viết chia sẻ câu chuyện về mẹ mình, một khán giả lớn tuổi nhưng lại dành tình cảm đặc biệt cho Phương Mỹ Chi và không ngần ngại tham gia concert của nữ ca sĩ trẻ.

Theo chia sẻ, người mẹ đã hâm mộ giọng ca sinh năm 2003 từ lâu. Khi biết con gái mua vé để mình tham dự đêm nhạc, bà tỏ ra vô cùng háo hức, thậm chí mong đợi suốt cả tuần. Điều thú vị là dù rất yêu thích Phương Mỹ Chi, nữ khán giả không đặt nặng chuyện phải có vị trí đẹp hay được tiếp xúc gần với thần tượng. Bà chỉ nghĩ rằng được góp mặt, đứng xem và tận hưởng không khí chương trình đã là niềm vui.

Bài đăng chia sẻ của một khán giả về concert của Phương Mỹ Chi đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. (Ảnh: Threads tuanhh105_)

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế tại concert lại mang đến nhiều điều bất ngờ hơn mong đợi. Người con hào hứng kể: "Mẹ tui đấy U70, hâm mộ Phương Mỹ Chi từ lâu và nay cổ được gặp Phương Mỹ Chi và tham gia concert Dân Chơi Dân Ca, háo hức cả tuần và thậm chí lúc tui mua vé cho mẹ cổ còn bảo đứng cho vui trộm vía. Nay mẹ tui đi và bám được rào lại còn được chiếu lên LED, điều mà tui đi 10 cái concert cũng chưa làm được".

Đáng chú ý, nữ khán giả U70 không chỉ có mặt tại concert mà còn may mắn được xuất hiện trên màn hình LED của chương trình. Khoảnh khắc này khiến người con vừa bất ngờ, vừa thích thú bởi chính mình dù từng tham dự nhiều concert vẫn chưa có được trải nghiệm tương tự. Từ một chuyến đi xem ca nhạc đơn thuần, người mẹ đã có thêm một kỷ niệm đáng nhớ cùng thần tượng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một khán giả lớn tuổi nhiệt tình hòa mình vào không khí âm nhạc của một nghệ sĩ trẻ. Ở khoảng cách gần 50 năm tuổi tác, Phương Mỹ Chi và nữ khán giả U70 tưởng chừng thuộc về hai thế hệ có nhiều khác biệt trong thị hiếu giải trí. Thế nhưng, tình yêu âm nhạc đã trở thành sợi dây kết nối, khiến những khoảng cách ấy không còn quá quan trọng.

Từ hình ảnh cô bé dân ca trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi từng bước làm mới bản thân, mở rộng giới hạn sáng tạo và tìm kiếm cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Thực tế, việc một nghệ sĩ trẻ có thể chinh phục khán giả thuộc nhiều độ tuổi khác nhau không phải điều dễ dàng. Đặc biệt với Phương Mỹ Chi, hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ gắn liền với những chất liệu âm nhạc dân gian, truyền thống Việt Nam. Đây cũng là yếu tố giúp cô tạo nên sự khác biệt giữa thị trường âm nhạc ngày càng đa dạng và có nhiều xu hướng thay đổi nhanh chóng.

Từ hình ảnh cô bé dân ca trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi từng bước làm mới bản thân, mở rộng giới hạn sáng tạo và tìm kiếm cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ. Những dự án âm nhạc như Vũ trụ Cò bay cho thấy nỗ lực đưa văn hóa, văn học và âm hưởng truyền thống vào không gian âm nhạc đương đại. Thay vì chỉ khai thác những giá trị quen thuộc theo cách thể hiện cũ, nữ ca sĩ lựa chọn kết hợp nhiều màu sắc, tạo nên một diện mạo mới cho những chất liệu vốn đã gắn bó với đời sống văn hóa Việt Nam.

Với Dân Chơi Dân Ca, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua một không gian âm nhạc mang màu sắc riêng. Không chỉ là dịp để Phương Mỹ Chi giới thiệu những sản phẩm và dấu ấn nghệ thuật của mình, đêm nhạc còn tạo cơ hội để khán giả trực tiếp trải nghiệm những sáng tạo âm nhạc gắn với văn hóa truyền thống. Sự xuất hiện của một nữ khán giả U70 vì thế trở thành câu chuyện thú vị, cho thấy âm nhạc dân gian khi được làm mới vẫn có khả năng chạm đến những người từng gắn bó với các giá trị truyền thống.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị trí của mình bằng con đường nghệ thuật có định hướng rõ ràng.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị trí của mình bằng con đường nghệ thuật có định hướng rõ ràng. Thành công của cô không chỉ được nhìn nhận qua những sản phẩm âm nhạc, thành tích trên các nền tảng hay quy mô sân khấu, mà còn nằm ở khả năng tạo ra sự đồng cảm với công chúng.