Khán giả Tuyên Quang xem chiếu phim miễn phí từ ngày 22 - 24/11/2026 tại Lotte Cinema Tuyên Quang.

Danh mục phim phục vụ khán giả được tuyển chọn kỹ lưỡng giữa các tác phẩm do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, đáp ứng thị hiếu của nhiều lứa tuổi ở cả ba thể loại. Phim truyện gồm: Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu. Hai bộ phim tài liệu được giới thiệu là Dáng đứng Việt Nam và Làng xây đảo. Ở thể loại phim hoạt hình là Người thầy của muôn đời và Phật hoàng.

Toàn bộ vé xem phim trong khuôn khổ chương trình đều được phát hành miễn phí. Khán giả đến trực tiếp nhận vé tại quầy vé rạp Lotte Cinema Tuyên Quang. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé và mỗi vé xem được 2 bộ phim chiếu liên tiếp trong cùng một suất.

Khung giờ chiếu phim miễn phí tại Lotte Cinema Tuyên Quang.

Đây là hoạt động văn hóa quy mô toàn quốc do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương cùng các đơn vị phát hành tổ chức.