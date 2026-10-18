Khán giả trẻ nghe rock qua chất liệu dân gian cùng Ngũ Cung

Tối 17/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, ban nhạc Ngũ Cung tham gia WeFest 2026 – Rock Edition: Awaken, cùng Microwave, Chillies, Pickerband, Mủn Gỗ, Nghịch và ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp.

Ngũ Cung đưa dân gian Việt lên sân khấu rock WeFest.

Trong sáu tiết mục, Cô đôi Thượng ngàn và Người ơi, người ở đừng về tạo điểm nhấn khi đưa chất liệu truyền thống vào không gian rock. Một ca khúc gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, tác phẩm còn lại mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh. Qua cách tiếp cận của Ngũ Cung, những chất liệu quen thuộc được đặt trong một màu sắc âm nhạc khác với cách thể hiện truyền thống.

Bên cạnh đó, ban nhạc trình diễn Cướp vợ (Tục lệ người Mông) và Tuyết trắng và Đỗ quyên đỏ, hai tác phẩm gắn với cảm hứng văn hóa vùng cao. Phong tục, đời sống con người và cảnh sắc miền núi từ lâu là nguồn cảm hứng trong sáng tác của nhóm, góp phần định hình phong cách riêng giữa đời sống rock Việt.

Danh sách biểu diễn còn có Đón em trở về và Yêu, bổ sung sắc thái trữ tình bên cạnh những ca khúc đậm màu sắc văn hóa. Sáu tiết mục cho thấy các hướng khai thác khác nhau của Ngũ Cung, từ tình yêu đến những câu chuyện về bản sắc dân tộc.

Thành lập năm 2007, Ngũ Cung theo đuổi progressive rock, hard rock kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam. Thay vì chỉ khai thác những chủ đề quen thuộc của rock, nhóm đưa phong tục, cảnh quan và đời sống các vùng miền vào sáng tác, tìm cách kể những câu chuyện bản địa bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Khán giả cuồng nhiệt trong phần biểu diễn.

Phần trình diễn tại WeFest diễn ra trong tháng ban nhạc tròn 19 năm hoạt động. Việc tiếp tục lựa chọn chất liệu dân gian cho thấy hướng đi mà nhóm theo đuổi qua nhiều năm: Đưa những yếu tố truyền thống vào rock, tạo dấu ấn riêng trong cách tiếp cận âm nhạc đương đại.

WeFest 2026 – Rock Edition: Awaken là hoạt động âm nhạc mở màn WEDTECH Show 2026, thuộc Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam, diễn ra từ ngày 17 đến 19/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Chương trình quy tụ nhiều ban nhạc trong nước, mang đến các màu sắc rock khác nhau cho khán giả.