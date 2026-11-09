Khán giả tranh cãi về nội dung Bò Sữa Bay nhưng đều khen diễn xuất của Tiểu Vy

Sau những ngày chiếu đầu tiên, Bò Sữa Bay đang có doanh thu chưa khả quan như kỳ vọng khi đến chiều 9/11, phim mới vượt qua 12 tỷ đồng. Có nhiều nguyên nhân khiến Bò Sữa Bay chưa bùng nổ ở phòng vé, như là kịch bản ôm đồm nhiều thể loại, phong cách hài đen chưa quen thuộc với số đông khán giả Việt, nhiều chi tiết khiến khán giả thấy không hiểu gì…

Tiểu Vy xinh xắn trong tạo hình công nhân nông trường bò sữa.

Nhưng ai xem Bò Sữa Bay cũng công nhận diễn xuất của Tiểu Vy đã tiến bộ rõ rệt. Nàng hậu hóa thân thành cô công nhân Mai, nhanh nhẹn hoạt bát, sôi nổi và lỡ yêu đơn phương Trâu. Mai quan tâm Trâu hết mực, để rồi không thể giấu cơn hờn ghen xen lẫn tức giận khi biết trái tim Trâu lại hướng về người khác.

Mai không giấu diếm tình cảm dành cho Trâu.

Mai giận dữ, gây ồn ào nhưng sau đó lại tủi hờn khi nhận ra rằng dù cô có tốt với Trâu đến cỡ nào, có thương anh đến đâu thì chẳng thể nhận được tình cảm mà cô mong muốn. Khoảnh khắc Mai không nén được tủi thân, buồn bã mà khóc được khán giả khen là xúc động, bao nhiêu cảm xúc phức tạp của nhân vật đều được thể hiện ra hết.

Khán giả rất thương mối tình đơn phương của Mai. Ảnh: Phim Fact

Từ đó mà nhiều người công nhận Hoa hậu Tiểu Vy đã “lên trình” rõ rệt. Ở phim đầu tay Chủ Tịch Giao Hàng, nàng hậu đúng nghĩa “bình hoa di động”, rất xinh nhưng diễn xuất gượng gạo. Tới phim MAI, Tiểu Vy xuất hiện chút xíu cuối phim với nhân vật lí lắc hồn nhiên rất giống cô ngoài đời nên cũng thể hiện được nhiều. Cô cũng chưa có gì ấn tượng trong vai thứ chính của Đảo Độc Đắc nhưng bắt đầu được chú ý nhiều hơn qua Bộ Tứ Báo Thủ với nhiều khoảnh khắc thể hiện được sự thất vọng, đau khổ khi biết cuộc hôn nhân không như mong đợi.

Tiểu Vy đã diễn xuất tốt hơn trước.

Và đến Bò Sữa Bay thì Tiểu Vy nhập vai tốt hơn hẳn, đủ để khán giả nhận ra nàng hậu thực sự nghiêm túc với diễn xuất và sẽ lên trình dần nếu gặp được kịch bản hay, đạo diễn giỏi.