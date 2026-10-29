Khán giả tiếc nuối khi phép màu không xảy ra với Quang Lê và Phương Mỹ Chi

Mới đây, Phương Mỹ Chi chính thức công bố danh sách nghệ sĩ khách mời góp mặt trong Day 2 của đêm nhạc hội diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 tới. Bốn cái tên được nữ ca sĩ xác nhận gồm Phương Ly, Nguyễn Hùng, Double2T và Rhyder.

Phương Mỹ Chi chốt danh sách khách mời biểu diễn tại Day 2 nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội.

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ sở hữu màu sắc âm nhạc khác biệt hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục mới mẻ, song cũng khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối khi không thấy sự xuất hiện của Quang Lê.

Với những người theo dõi Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, Quang Lê không đơn thuần là một đồng nghiệp mà còn là người có vai trò đặc biệt trong hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Bởi vậy, sau màn tái hợp giàu cảm xúc tại TP.HCM, việc nam ca sĩ chưa có tên trong danh sách khách mời ở Hà Nội khiến nhiều người mong chờ thêm một lần hai nghệ sĩ đứng chung sân khấu.

Tại đêm nhạc ở TP.HCM vừa qua, Phương Mỹ Chi đã có màn trình diễn cùng ba nuôi Quang Lê và danh ca Hương Lan. Sự kết hợp của ba giọng ca thuộc những thế hệ khác nhau không chỉ mang đến màu sắc đặc biệt cho chương trình mà còn gợi nhắc về chặng đường đầu tiên của giọng ca sinh năm 2003.

Khán giả tiếc nuối khi Quang Lê vắng mặt trong danh sách khách mời biểu diễn.

Từng được công chúng biết đến với hình ảnh cô bé dân ca, Phương Mỹ Chi nhận được sự dìu dắt, hỗ trợ từ Quang Lê trong những năm đầu bước chân vào con đường ca hát. Vì thế, sự xuất hiện của cả hai trên cùng một sân khấu mang ý nghĩa vượt ra ngoài một tiết mục biểu diễn thông thường, khơi gợi ký ức về thời điểm nữ ca sĩ bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến.

Màn kết hợp cùng danh ca Hương Lan càng khiến tiết mục trở nên đáng nhớ, khi những giá trị âm nhạc truyền thống được kết nối với câu chuyện trưởng thành của một nghệ sĩ trẻ. Đây cũng là lý do nhiều khán giả hy vọng Phương Mỹ Chi và Quang Lê sẽ tiếp tục có cơ hội tái hợp trong những chương trình tiếp theo.

Tuy nhiên, trong danh sách bốn khách mời vừa được công bố cho Day 2 tại Hà Nội, Quang Lê hiện chưa xuất hiện. Điều này khiến không ít người tiếc nuối, nhất là khi dư âm từ màn trình diễn tại TP.HCM vẫn còn đọng lại.

Dẫu vậy, việc nam ca sĩ không có tên trong danh sách được công bố ở thời điểm hiện tại chưa đồng nghĩa với khả năng hai nghệ sĩ sẽ không có bất kỳ màn kết hợp nào trong tương lai. Khi chưa có thông tin xác nhận thêm, khán giả vẫn cần chờ đợi những thông báo tiếp theo từ phía Phương Mỹ Chi và ban tổ chức.

Phương Mỹ Chi từng có màn kết hợp với danh ca Hương Lan và Quang Lê trong Day 1 Dân chơi dân ca tại TP.HCM.

Trong khi khán giả mong chờ sự tái hợp với Quang Lê, hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi cũng đang cho thấy những bước chuyển mình đáng chú ý. Sau nhiều năm gắn liền với dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ từng bước mở rộng phạm vi sáng tạo bằng cách kết hợp chất liệu truyền thống với pop, rap và những yếu tố trình diễn hiện đại.

Thay vì giới hạn bản thân trong hình ảnh cô bé dân ca từng làm nên tên tuổi, Phương Mỹ Chi chủ động thử nghiệm những hướng đi mới, từ sản phẩm âm nhạc đến các sân khấu có quy mô lớn. Cô tìm cách giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời đưa những chất liệu quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua cách thể hiện mới mẻ.

Sự xuất hiện của Phương Ly, Nguyễn Hùng, Double2T và Rhyder trong đêm nhạc tại Hà Nội cũng mở ra cơ hội để Phương Mỹ Chi thử sức với những màn kết hợp đa dạng hơn. Mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc riêng, hứa hẹn tạo nên những điểm nhấn khác biệt cho chương trình.

Dù vậy, bên cạnh sự háo hức dành cho những màn trình diễn mới, mong muốn được nhìn thấy Phương Mỹ Chi đứng chung sân khấu với ba nuôi Quang Lê vẫn là điều nhiều khán giả nhắc đến. Bởi sau tất cả những thay đổi trong sự nghiệp, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn gắn với một phần ký ức đặc biệt của người hâm mộ về những ngày đầu cô gái trẻ theo đuổi đam mê ca hát.