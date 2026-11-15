Khán giả Thái Lan tiết lộ điều đặc biệt khi gặp trực tiếp Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, được đông đảo khán giả châu Á yêu mến qua nhiều tác phẩm đình đám. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và sự nghiệp, nữ diễn viên còn nhận được nhiều lời khen nhờ cách ứng xử gần gũi, tinh tế.

Mới đây, Song Hye Kyo bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi một nhà hàng tại Thái Lan chia sẻ câu chuyện về lần đón tiếp nữ diễn viên. Trên trang cá nhân, chủ nhà hàng đăng tải bức ảnh chụp cùng Song Hye Kyo, kèm lời cảm ơn: "Chân thành cảm ơn vì đã đến gặp chúng tôi".

Sogn hYe Kyo tại Thái Lan.

Trong bức ảnh, chủ nhà hàng đứng cạnh Song Hye Kyo và nở nụ cười rạng rỡ. Người này vẫn mặc trang phục làm việc trong bếp với tạp dề và kính bảo hộ, cho thấy cuộc gặp diễn ra khá gần gũi, không quá cầu kỳ.

Trong khi đó, Song Hye Kyo diện áo khoác màu be, đội mũ và xuất hiện với phong cách thoải mái, giản dị. Dù không ăn mặc nổi bật, nữ diễn viên vẫn thu hút sự chú ý nhờ gương mặt nhỏ nhắn và vẻ ngoài trẻ trung.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo đã ghé thăm nhà hàng vào ngày 12/11. Nữ diễn viên còn để lại chữ ký cùng dòng chữ "Thank you" (Cảm ơn), đồng thời vẽ thêm hình trái tim bên cạnh tên gọi thân mật "Kyo". Đây được xem như lời hồi đáp đáng yêu của cô trước sự tiếp đón nhiệt tình từ phía nhà hàng.

Trước đó, Song Hye Kyo cũng từng đăng tải hình ảnh check-in tại địa điểm này. Nữ diễn viên đội mũ kéo thấp để che bớt gương mặt nhưng không đeo khẩu trang. Trong chuyến đi, cô thưởng thức những món ăn tại nhà hàng, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bình dị.

Song Hye Kyo chia sẻ ảnh đời thường khi đến Thái Lan công tác.

Đáng chú ý, phía nhà hàng còn dành nhiều lời có cánh cho nữ diễn viên. Song Hye Kyo được khen ngợi vì đã đối xử ấm áp, dễ thương với tất cả mọi người. Đặc biệt, cái ôm mà nữ diễn viên dành cho mẹ của chủ nhà hàng khiến gia đình vô cùng xúc động và sẽ là kỷ niệm khó quên.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho cách ứng xử thân thiện của Song Hye Kyo, cho rằng chính những cử chỉ giản dị như vậy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của nghệ sĩ Hàn Quốc khi xuất hiện ở nước ngoài.

Chủ nhà hàng ở Thái Lan dành lời khen cho thái độ thân thiện của Song Hye Kyo.

Bên cạnh câu chuyện đời thường, Song Hye Kyo cũng đang nhận được sự quan tâm lớn với dự án truyền hình mới mang tên Slowly, Intensely, dự kiến lên sóng vào ngày 11/12. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với vai chính trên màn ảnh sau khoảng 3 năm kể từ The Glory ra mắt năm 2023.

Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1980, khi xã hội còn đầy rẫy bạo lực và những bất công, bộ phim kể về hành trình trưởng thành của những con người không có nhiều lợi thế nhưng luôn khao khát thành công. Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, người từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, phải làm đủ mọi công việc để kiếm sống trước khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh âm nhạc.