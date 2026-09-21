Khán giả 'tan chảy' trước khoảnh khắc bố đẻ H'Hen Niê cưng chiều cháu ngoại 1 tuổi

Mới đây, H'Hen Niê đưa con gái về quê ngoại Đắk Lắk và tổ chức lễ thôi nôi theo phong tục truyền thống. Đây là dịp bé Harley gặp gỡ họ hàng bên ngoại sau thời gian ít có cơ hội về quê.

"Nhân dịp này, tôi muốn bé gặp gỡ bà con bên ngoại do từ lúc chào đời đến giờ, cô nhóc ít có dịp về quê", H'Hen Niê chia sẻ.

Trong những ngày ở Đắk Lắk, con gái nàng hậu được ông bà ngoại dành nhiều thời gian chăm sóc. Đặc biệt, bố H'Hen Niê thường xuyên bế cháu ngoại đi chơi quanh buôn làng. Đăng tải khoảnh khắc hai ông cháu quấn quýt, H'Hen Niê viết: "Mấy ngày em Harley về quê mẹ là ông ngoại cứ bế em mãi thôi".

Chỉ một câu chia sẻ cũng đủ cho thấy niềm vui của nàng hậu khi con gái được lớn lên trong tình yêu thương của cả ông bà. Ngay dưới bài đăng nhiều người hâm mộ xuýt xoa: "Harley đúng là em bé được cưng chiều nhất nhà"; "Harley đáng yêu quá. Một em bé hạnh phúc, hồn nhiên, dạn dĩ và hài hước nữa"; "Ông ngoại cưng cục vàng quá vì cục vàng đáng yêu của ông"; "Ông ngoại nhìn hiền chất phác"; "Nhìn ông ngoại bế như này chắc em khoái khoái nè"; "Hen giống ông ngoại đúc luôn. Harley yêu quá"...

Bố đẻ H'Hen Niê từ Đắk Lắk lên TP.HCM thăm cháu ngoại hồi tháng 7.

Trước đó, hồi tháng 7, H'Hen Niê cũng đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh bố đẻ bế cháu ngoại Harley đi dạo chơi nhân chuyến lên thăm TP.HCM. Trong video, ông ngoại vừa bế vừa giới thiệu cảnh vật xung quanh, còn cô bé Harley nhà H'Hen Niê liên tục hướng mắt theo những điều mới lạ với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Bố đẻ của H'Hen Niê là ông Y Ruyện Niê, hiện sinh sống tại Đắk Lắk. Công việc của ông gắn với nương rẫy và sản xuất nông nghiệp. Dù con gái đã nổi tiếng, ông cùng vợ vẫn ở lại buôn làng, duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc.

Ông không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông. Công chúng chủ yếu biết đến bố H'Hen Niê qua những hình ảnh đời thường do nàng hậu chia sẻ trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, ông lên TP.HCM thăm gia đình con gái.

Khoảnh khắc đáng yêu của Harley khi được ông ngoại bế đi chơi ở buôn làng.