Khán giả sốc với visual của vợ chồng Mạc Văn Khoa trong giao diện mới

Mùa Halloween năm nay, vợ chồng Mạc Văn Khoa tiếp tục khiến khán giả chú ý khi tung bộ ảnh hóa trang với phong cách hoàn toàn khác biệt. Trên trang cá nhân, nam diễn viên hài đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Vy Pumpe cùng dòng trạng thái hài hước: "Halloween năm nay !!! Hồng cánh sen".

Khác với những màn hóa trang kinh dị thường thấy, cả hai lựa chọn tông hồng làm chủ đạo, mang đến diện mạo trẻ trung, ngọt ngào như bước ra từ một bộ truyện tranh. Vy Pumpe gây chú ý với mái tóc giả màu hồng dài, phụ kiện tai thỏ, trang phục ngắn trẻ trung cùng cách trang điểm búp bê. Trong khi đó, Mạc Văn Khoa cũng nhập cuộc với áo thun hồng, cà vạt, mũ trắng đội ngược và chiếc tai nghe đeo quanh cổ. Sự đối lập giữa vẻ ngoài có phần điển trai, ngọt ngào của bà xã và biểu cảm hài hước quen thuộc của nam diễn viên tạo nên tổng thể vừa đáng yêu vừa gây cười.

Đáng chú ý, diện mạo của Vy Pumpe nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều khán giả bất ngờ trước nhan sắc nữ tính, trẻ trung của bà xã Mạc Văn Khoa. Một tài khoản bình luận: "Có thể nói từ ngày nhìn thấy vợ anh trên mạng đến giờ thì đây là lần đầu tiên thấy ảnh của chị đẹp. Xuất sắc". Người khác cũng xuýt xoa: "Vợ ổng ngày càng đẹp dị chèn", "Chị đẹp như truyện tranh ý", hay "Phụ nữ được cưng chiều là càng ngày càng đẹp".

Không ít cư dân mạng còn hài hước nhận xét hai vợ chồng có nét phu thê, gương mặt ngày càng giống nhau. Tuy nhiên, điều khiến màn tương tác dưới bài đăng thêm thú vị chính là cách Mạc Văn Khoa tự nhận mình chỉ đóng vai trò làm nền cho bà xã. Trước bình luận của một khán giả rằng "Anh xấu chị đẹp. Nhưng không có anh không ai dám làm nền cho chị", nam diễn viên lập tức đáp lại: "Anh cố tình xấu để tôn nền chị lên mà em! Anh mà để đẹp bình thường ai làm lại anh".

Khi một người khác nhận xét Vy Pumpe ngày càng xinh đẹp nhưng chưa hiểu vì sao Mạc Văn Khoa lại có diện mạo khác biệt, nam diễn viên cũng không ngần ngại tự trêu bản thân: "Anh nét đẹp lạ mà em". Những câu trả lời duyên dáng, không ngại tự nhận mình kém sắc hơn vợ khiến khán giả càng thêm thích thú.

Ngay cả bà xã Vy Pumpe cũng tham gia cuộc trò chuyện. Trước lời nhận xét của một tài khoản về màn kết hợp nhan sắc của hai vợ chồng, cô hài hước đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc. Đặc biệt, khi được chính chồng đăng ảnh tình tứ, nữ doanh nhân còn để lại bình luận: "Kể ra da trắng nhìn cũng được chớ bộ kkkk", khiến màn tung hứng của cặp đôi càng thêm đáng yêu.

Có thể thấy, không chỉ gây chú ý bởi màn hóa trang Halloween độc đáo, vợ chồng Mạc Văn Khoa còn ghi điểm nhờ sự thoải mái, hài hước khi tương tác với người hâm mộ. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn thường xuyên khiến công chúng thích thú bởi những màn trêu chọc, tung hứng tự nhiên. Bộ ảnh "hồng cánh sen" lần này một lần nữa cho thấy sự ăn ý của cặp đôi, đồng thời khiến Vy Pumpe nhận về nhiều lời khen về nhan sắc.