Khán giả quốc tế phản ứng khi người đẹp Việt rớt vương miện ở Miss Grand

Mới đây, các thí sinh tham gia Miss Grand International 2026 chính thức có buổi trình diễn ra mắt báo chí, khán giả tại Thái Lan. Các nàng hậu diện váy dạ hội, đội vương miện và tự hào hô tên, đất nước trước sự chứng kiến của ban tổ chức, truyền thông và người hâm mộ.

Tại sự kiện, Emoura Phạm xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy khi diện váy dạ hội màu cam, kết hợp bông tai làm phụ kiện. Đại diện Việt Nam trình diễn tự tin, cuốn hút và tạo được sự chú ý ngay từ màn giới thiệu.

Emoura Phạm trong sự kiện ra mắt truyền thông của Miss Grand International 2026.

Tuy nhiên, trong lúc catwalk trên sân khấu, người đẹp bất ngờ gặp sự cố trượt chân khiến vương miện trên đầu bị rớt. May mắn, Emoura Phạm nhanh tay giữ lấy vương miện, không để vương miện rơi xuống sàn sân khấu.

Dù khoảnh khắc xảy ra khá bất ngờ, đại diện Việt Nam nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục phần trình diễn. Cách xử lý bình tĩnh của cô khiến sự cố không kéo dài và Emoura Phạm vẫn hoàn thành màn xuất hiện trước khán giả.

Emoura Phạm gặp sự cố trượt chân, rớt vương miện ngay trên sân khấu Miss Grand International 2026.

Ngay sau đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ khi chứng kiến tình huống xảy ra trên sân khấu, đồng thời chú ý đến phản ứng nhanh của người đẹp Việt Nam.

Một số bình luận quốc tế dành lời động viên cho Emoura Phạm sau sự cố. Nhiều người nhận xét cô giữ được bình tĩnh, nhanh chóng xử lý tình huống và tiếp tục trình diễn thay vì để sự cố ảnh hưởng đến phần xuất hiện. Các video do khán giả ghi lại cũng cho thấy người xem trực tiếp có những tràng cổ vũ dành cho đại diện Việt Nam sau khoảnh khắc bất ngờ.

Tại Việt Nam, người hâm mộ cũng nhanh chóng bàn luận về đoạn video. Phần lớn ý kiến tập trung vào cách Emoura Phạm giữ bình tĩnh, phản ứng nhanh và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn. Sự cố vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đại diện Việt Nam trong những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026.

Hiện tại, khán giả quốc tế cũng như khán giả Việt Nam dành lời khen cho màn xử lý đầy chuyên nghiệp, bản lĩnh của Emoura Phạm.

Emoura Phạm chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, mang hai dòng máu Việt - Anh và từng có thời gian học tập tại Mỹ.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, Emoura Phạm lên đường sang Thái Lan vào ngày 18/9. Trước khi nhập cuộc, cô tập trung rèn luyện kỹ năng catwalk, thể lực, vũ đạo và phỏng vấn.

Những ngày đầu tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm nhanh chóng tham gia các hoạt động giao lưu, phỏng vấn và kết nối cùng thí sinh quốc tế. Cô cũng gây chú ý với phong cách thời trang đa dạng và thường xuyên xuất hiện trong các nội dung bên lề của cuộc thi.

Đáng chú ý, Emoura Phạm từng đứng đầu một vòng bình chọn, qua đó trở thành một trong 10 thí sinh có cơ hội dùng bữa cùng chủ tịch Miss Grand International là Nawat Itsaragrisil và đương kim Miss Grand International là Emma Tiglao.

Emoura Phạm đang được nhiều khán giả Việt ủng hộ trong hành trình tham gia Miss Grand International 2026.

Hành trình phía trước của Emoura Phạm vẫn còn nhiều phần thi quan trọng, gồm tài năng, áo tắm, phỏng vấn kín và trang phục văn hóa dân tộc. Theo lịch trình được công bố, đêm thi chung kết vào ngày 10/10 tại Thái Lan.