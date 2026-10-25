Khán giả quốc tế đến vì BigBang và bất ngờ về Việt Nam

Concert BigBang tại sân Mỹ Đình không chỉ thu hút người hâm mộ Việt Nam mà còn trở thành lý do để nhiều khán giả quốc tế đến Hà Nội. Từ chi phí xem biểu diễn đến trải nghiệm tổ chức, những câu chuyện của khán giả cho thấy concert đang trở thành một phần đáng chú ý trong đời sống văn hóa và du lịch.

Fan quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt

Concert hiện giờ có thể đóng vai trò như một điểm khởi đầu để du khách quốc tế tiếp cận văn hóa bản địa. Khán giả đến vì nghệ sĩ, nhưng những trải nghiệm về ẩm thực, cảnh quan và nhịp sống thành phố... có thể trở thành một phần đáng nhớ không kém chương trình biểu diễn, từ đó tạo nên hệ sinh thái văn hóa, góp phần phát triển nhiều lĩnh vực.

Hang Mei và Sean là hai anh em đến từ Hong Kong. Hang Mei từng xem BigBang biểu diễn trước đó tại Hàn Quốc. Trải nghiệm ở Việt Nam khiến cô bất ngờ, đặc biệt ở mức chi phí.

Hang Mei và Sean cho biết sẽ tới Việt Nam xem concert nếu có những nghệ sĩ họ yêu thích.

Theo chia sẻ của khán giả này, tại Hàn Quốc, cô từng chi khoảng 6.000 HKD (19,7 triệu đồng) cho vé concert. Trong khi đó, vé xem chương trình tại Việt Nam có giá khoảng 3.000 HKD (gần 10 triệu đồng) dù cô mua hạng Diamond VIP tức hạng có giá vé cao thứ 2 trong Seatmap. Cô cũng nhận xét các mặt hàng lưu niệm và quyền lợi đi kèm vé tại concert Việt Nam có chi phí dễ chịu hơn, nhờ đó giúp cô tiết kiệm đáng kể.

Hang Mei cũng đánh giá công tác tổ chức tại Việt Nam tích cực, qua đó cho thấy sức hút của một chương trình âm nhạc có thể vượt khỏi phạm vi sân khấu, trở thành động lực cho một chuyến du lịch. Bên cạnh concert, hai anh em tranh thủ khám phá Hà Nội và thử cà phê dừa.

Trong khi đó, một khán giả 26 tuổi đến từ Trung Quốc đến Mỹ Đình xem concert chia sẻ cô thích thú với những trải nghiệm có được tại Hà Nội. Cô cho biết đã chi khoảng 1.000 NDT (khoảng 38,6 triệu đồng) cho chuyến đi lần này. Đã có trải nghiệm tham gia nhiều sự kiện giải trí, concert tại Trung Quốc và quốc tế nhưng đây là lần đầu cô tham gia một đêm nhạc tại Việt Nam.

Theo khán giả này, công tác tổ chức concert ở Việt Nam rất trật tự, quá trình kiểm tra an ninh nhanh chóng, thuận tiện mà vẫn đảm bảo an toàn. Đó là điều cô ấn tượng nhất.

Về con người, cô thích thú ở sự nhiệt tình, thân thiện nên chắc chắn quay lại Việt Nam trong tương lai. Những ngày qua, cô cùng nhóm bạn ở tại khách sạn nằm trong khu trung tâm thành phố với mức giá 500.000 đồng một đêm. Ngoài ra, họ cũng dành thêm thời gian trải nghiệm ẩm thực Hà Nội với các món đặc trưng như bún, chả cá, bánh mì…

Văn hóa bản địa có thể gây thương nhớ "hậu concert"

Một nhóm 10 người hâm mộ đến từ Kazakhstan cũng có mặt tại Hà Nội từ khoảng 3 ngày trước concert. Trước giờ biểu diễn, họ đã tranh thủ tham quan, ăn uống tại một số địa điểm trong thành phố. Dù thời tiết nóng và khu vực tổ chức đông đúc, nhóm vẫn hào hứng với bầu không khí xung quanh sân vận động.

Các khán giả cho biết họ đều là V.I.P, tên gọi cộng đồng người hâm mộ BigBang. Trong chuyến đi, phở là một trong những món ăn họ muốn trải nghiệm. Một số thành viên chia sẻ họ đã biết đến món ăn này tại Kazakhstan, nhưng phiên bản phở họ từng thử ở quê nhà có cách chế biến khác, sử dụng thịt ngựa. Bởi vậy, trải nghiệm thưởng thức phở tại Việt Nam đem lại cảm giác mới mẻ cho nhóm.

Nhóm bạn từ Kazakhstan thích thú trong lần đầu tới Hà Nội.

Những câu chuyện này cho thấy concert có thể đóng vai trò như một điểm khởi đầu để du khách quốc tế tiếp cận văn hóa bản địa. Khán giả đến vì nghệ sĩ, nhưng những trải nghiệm về ẩm thực, cảnh quan, nhịp sống thành phố, văn hóa địa phương... có thể trở thành một phần đáng nhớ không kém chương trình biểu diễn.

Sự xuất hiện của khán giả quốc tế tại concert BigBang cho thấy sức hút của nghệ sĩ có thể tạo ra dòng di chuyển của người hâm mộ giữa các quốc gia. Với những người sẵn sàng mua vé máy bay, đặt phòng và dành nhiều ngày ở một thành phố để xem biểu diễn, concert trở thành trung tâm của một trải nghiệm rộng hơn, bao gồm lưu trú, ăn uống, tham quan và mua sắm...