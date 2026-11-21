Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam tổ chức, hướng đến việc quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới. Trải qua 3 mùa giải, sân chơi này tiếp tục trở lại với nhiều đổi mới đáng chú ý, trong đó có sự xuất hiện của chiếc vương miện hoàn toàn mới.

Mới đây, Miss Charm 2026 chính thức khởi động với sự tham gia của 44 thí sinh đến từ 4 châu lục. Cuộc thi dự kiến kéo dài trong khoảng 3 tuần, đưa các người đẹp đến nhiều địa điểm để khám phá, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và những nét đặc trưng của Việt Nam.

Thí sinh nhận sash từ Miss Charm.

Tại buổi ra mắt thí sinh, 44 người đẹp lần lượt nhận sash (dải băng ghi tên quốc gia) và có màn hô tên giới thiệu bản thân. Các thí sinh mang đến không khí sôi động với phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ và cách thể hiện cá tính riêng. Những hình ảnh đầu tiên của cuộc thi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu sắc đẹp.

Đặc biệt, tâm điểm chú ý của sự kiện là màn công bố vương miện mới của Miss Charm. Sau 3 mùa giải sử dụng thiết kế cũ, bước sang mùa thứ 4, ban tổ chức quyết định thay đổi biểu tượng dành cho người chiến thắng.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco đội vương miện mới.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, chiếc vương miện mới lập tức trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả nhận xét thiết kế mới không có sự khác biệt quá lớn so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, chiếc vương miện được đánh giá là có phần cứng cáp, chắc chắn và trông như được nâng cấp về kiểu dáng.

Một số ý kiến cho rằng việc giữ lại tinh thần thiết kế quen thuộc nhưng điều chỉnh các chi tiết giúp Miss Charm vẫn duy trì được dấu ấn nhận diện riêng, đồng thời tạo cảm giác mới mẻ cho mùa giải năm nay.

Đáng chú ý, đương kim Miss Charm Anna Blanco cũng đã có dịp đội chiếc vương miện mới. Hình ảnh người đẹp xuất hiện với thiết kế vừa được công bố nhận về nhiều phản ứng thích thú. Không ít khán giả bày tỏ sự tò mò về diện mạo của chiếc vương miện khi được trao cho người kế nhiệm trong đêm chung kết sắp tới.

Đương kim Miss Charm cùng vương miện mới.

Bên cạnh hoạt động ra mắt, hành trình Miss Charm 2026 còn có nhiều trải nghiệm đáng chú ý. Một trong những điểm nhấn là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng góc nhìn gần gũi, sinh động từ chính những người tham gia cuộc thi.

Theo kế hoạch, đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 2/12, tạo cơ hội để các ứng viên thể hiện khả năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu. Đêm Chung kết được tổ chức vào tối 5/12, tìm ra chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện Miss Charm.

Trà My là Miss Charm Vietnam tham gia tranh tài tại cuộc thi năm nay.

Với sự xuất hiện của 44 đại diện quốc tế, những hoạt động quảng bá văn hóa và đặc biệt là chiếc vương miện mới, Miss Charm 2026 đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng sắc đẹp. Khán giả hiện cũng dành sự chờ đợi cho những màn thể hiện của các thí sinh cũng như khoảnh khắc chiếc vương miện tìm được chủ nhân mới trong đêm chung kết.