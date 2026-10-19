Khán giả phản ứng với NSƯT Hoài Linh

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đăng tải đoạn clip NSƯT Hoài Linh tham gia tiểu phẩm Năm Nay Con Lớn Rồi. Trong video, nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình giả gái, kết hợp lối diễn duyên dáng và cách sử dụng giọng Huế đặc trưng. Những nét diễn quen thuộc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự yêu mến dành cho NSƯT Hoài Linh. Một khán giả nhận xét: “Hoài Linh diễn hài thì Việt Nam chả ai qua chú”. Người khác chú ý đến cách nói chuyện của nam nghệ sĩ: “Ui Cha Mạ ơi! Nói giọng Huế đặc sệt”. Các bình luận như “Nghệ sĩ Hoài Linh mãi đỉnh, diễn quá xuất sắc” hay “Vẫn mến phục tài năng diễn hài của Hoài Linh” cũng xuất hiện dưới video.

Khán giả dành lời khen cho diễn xuất của NSƯT Hoài Linh.

Những phản hồi này cho thấy hình ảnh Hoài Linh trên sân khấu hài vẫn để lại dấu ấn với một bộ phận khán giả. Dù đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn được nhớ đến bởi khả năng hóa thân vào các nhân vật bình dân, cách tung hứng tự nhiên và lối diễn kết hợp giữa biểu cảm hình thể, giọng nói cùng những tình huống gây cười.

Trong tiểu phẩm Năm Nay Con Lớn Rồi, NSƯT Hoài Linh và diễn viên Minh Dự gây chú ý với màn giả gái duyên dáng. Kịch bản do Minh Dự chấp bút, khai thác những câu chuyện gần gũi về gia đình, sự trưởng thành của con cái và mối quan hệ giữa các thế hệ. Với sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào, Gia Linh cùng lối diễn biến hóa của dàn diễn viên, tiểu phẩm đan xen tiếng cười với thông điệp nhẹ nhàng về tình thân. Màn hóa thân của Hoài Linh cũng gợi nhắc phong cách hài đặc trưng từng giúp nam nghệ sĩ chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả.

Sinh năm 1969, NSƯT Hoài Linh gây dựng tên tuổi từ sân khấu hài, sau đó mở rộng hoạt động sang truyền hình và điện ảnh. Ông từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ như Chí Tài, Việt Hương và Trường Giang, tạo nên những màn tung hứng được đông đảo khán giả biết đến. Khả năng biến hóa từ nhân vật miền quê đến những vai diễn có màu sắc đặc trưng vùng miền giúp Hoài Linh xây dựng hình ảnh riêng trong làng giải trí Việt.

NSƯT Hoài Linh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Hoài Linh tham gia nhiều tác phẩm như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng và Dạ Cổ Hoài Lang. Những bộ phim này cho thấy nam nghệ sĩ không chỉ hoạt động ở sân khấu hài mà còn thử sức với các câu chuyện gia đình, tình cảm và tâm lý.

Đáng chú ý, Hoài Linh có màn trở lại nổi bật với Làm Giàu Với Ma năm 2024. Trong phim, ông đảm nhận vai ông Đạo, người cha làm nghề đạo tỳ có mối quan hệ nhiều biến cố với nhân vật Lanh do Tuấn Trần thủ vai. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của nam nghệ sĩ.

Năm 2025, Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, bộ phim thu về khoảng 101 tỷ đồng. Tổng doanh thu tham khảo của hai phần đạt gần 229 tỷ đồng, cho thấy sức hút của thương hiệu phim này tại phòng vé Việt Nam.

Trong năm 2026, Hoài Linh được giới thiệu góp mặt trong các dự án như Người Được Chọn và La Bàn Không Hướng Bắc. Những vai diễn mới tiếp tục mở rộng hoạt động của nam nghệ sĩ bên cạnh sân khấu hài vốn là lĩnh vực làm nên tên tuổi.

Đoạn clip Năm Nay Con Lớn Rồi được Quang Lê chia sẻ một lần nữa đưa hình ảnh Hoài Linh trên sân khấu đến gần khán giả. Những lời khen dành cho màn giả gái và giọng Huế của nam nghệ sĩ cũng cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với các tiết mục hài gắn với tên tuổi ông.