Khán giả phản ứng với Kim Hiền khi công khai tình yêu mới sau 1 năm ly hôn

Mới đây, diễn viên Kim Hiền bất ngờ thu hút sự chú ý khi công khai một tình yêu mới sau hơn 1 năm ly hôn. Tuy nhiên, tình yêu mà nữ diễn viên nhắc đến chính là niềm đam mê sáng tạo nội dung trên YouTube. Theo đó, Kim Hiền quyết định xây dựng lại kênh cá nhân, chia sẻ những câu chuyện và khoảnh khắc đời thường đến khán giả.

Kim Hiền bất ngờ thu hút sự chú ý khi công khai tình yêu mới - tình yêu dành cho việc sáng tạo nội dung sau hơn 1 năm ly hôn.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân có chút hồi hộp khi bắt đầu lại từ con số 0, song vẫn hào hứng trước cơ hội học hỏi, khám phá những điều mới mẻ. Đáng chú ý, quyết định này của Kim Hiền nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận động viên, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của nữ diễn viên sau những biến cố trong cuộc sống.

Một khán giả nhắn nhủ: "Chúc bạn có một khởi sự thành công và một ngày bình an. Mỗi một sự thay đổi đều đưa ta đi một con đường mới, không vướng chấp vào kết quả, chỉ hưởng thụ trải nghiệm và quá trình. Chúc bạn luôn mãi vui vẻ".

Trong khi đó, một người khác động viên: "Đau khổ không thể nào làm ta gục ngã! Mà nó còn biến ta có nhiều sức mạnh hơn".

Không chỉ ủng hộ hành trình mới, nhiều khán giả còn nhắc đến hình ảnh Kim Hiền từng ghi dấu ấn trên màn ảnh, mong nữ diễn viên giữ được tinh thần tích cực như những nhân vật cô từng thể hiện.

Nhiều khán giả mong Kim Hiền sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

"Mình rất thích xem phim Hiền đóng, dí dỏm và hồn nhiên. Hy vọng Hiền cũng sống lạc quan, yêu đời và làm những điều mình thích như thế. Chúc Hiền buông được hết chuyện buồn, sống lạc quan, hồn nhiên, yêu đời", một khán giả chia sẻ.

Một bình luận khác viết: "Cố lên! Mọi việc khi mới bắt đầu đều khó cả. Kiên trì đến cùng và thấy được sự bình yên trong con đường mình đã chọn đã là sự thành công của một cuộc đời! Chúc bạn thành công!".

Đặc biệt, có khán giả còn bày tỏ mong muốn Kim Hiền sớm trở lại với nghệ thuật: "Sau nhiều biến cố cuộc sống xảy ra, chị vẫn tươi cười, em cảm phục chị! Mong sớm gặp chị trên màn ảnh lớn và nhỏ".

Trước đó, Kim Hiền và chồng hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2025, sau khoảng 2 năm sống ly thân. Sau hơn 1 năm khép lại cuộc hôn nhân, nữ diễn viên đang từng bước tìm kiếm những niềm vui mới.

Sau hơn 1 năm khép lại cuộc hôn nhân, nữ diễn viên đang từng bước tìm kiếm những niềm vui mới.

Có thể thấy, phản ứng tích cực từ khán giả phần nào cho thấy Kim Hiền vẫn nhận được nhiều tình cảm sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Với những người yêu mến nữ diễn viên, điều đáng mừng không chỉ là việc cô tìm thấy đam mê mới, mà còn là tinh thần dám bắt đầu lại sau những thăng trầm trong cuộc sống.