Mới đây, Trấn Thành đăng tải hình ảnh sum họp gia đình tại nhà riêng trên trang cá nhân. Đi kèm bức ảnh, nam nghệ sĩ hài hước viết: "Sao nhà tui càng ngày càng giống mặt nhau vậy ta?". Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện đầy đủ của những thành viên thân thiết trong gia đình.

Trong bức ảnh, từ trái sang phải lần lượt là Uyển Ân, Huỳnh Mi, Hari Won, mẹ ruột, ba ruột và Trấn Thành. Các thành viên đều nở nụ cười rạng rỡ, tạo dáng thả tim trước ống kính. Đáng chú ý, Hari Won đứng cạnh bố mẹ chồng, trên tay ôm bó hoa tươi lớn, thể hiện không khí sum vầy ấm cúng.

Trấn Thành đăng tải hình ảnh sum họp gia đình tại nhà riêng.

Bên dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ và khán giả để lại bình luận thích thú. Trương Quỳnh Anh viết: "Hạnh phúc lây ạ". Một số ý kiến khác nhận xét: "Chính ra bà Hari Won giống chị em gái trong nhà, còn Hai Thành giống con rể hơn"; "Nhìn bà Hari Won với mẹ chồng mà như hai mẹ con ruột"; "Tưởng anh chụp với gia đình bên vợ không á".

Những phản hồi này khiến bài đăng thêm phần rộn ràng. Không ít người cho rằng sau nhiều năm kết hôn, Hari Won ngày càng có nét gần gũi với các thành viên nhà chồng. Từ ngoại hình đến cách tương tác trong những khoảnh khắc đời thường, nữ ca sĩ tạo cảm giác thân thuộc.

Thực tế, gia đình Trấn Thành thường nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Nam nghệ sĩ có hai em gái là Uyển Ân và Huỳnh Mi. Trong đó, Uyển Ân cũng theo đuổi nghệ thuật, từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và được chú ý qua vai Ngọc Nhi trong Nhà Bà Nữ. Bố mẹ của Trấn Thành ít xuất hiện trước truyền thông hơn nhưng vẫn đồng hành cùng các con trong những dịp quan trọng.

Trấn Thành và Hari Won.

Về phía Hari Won, nữ ca sĩ và Trấn Thành tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2016. Sau gần 10 năm chung sống, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, sinh hoạt và gặp gỡ người thân. Những hình ảnh như lần này tiếp tục cho thấy sự gắn bó của nữ nghệ sĩ với gia đình chồng.

Không chỉ được quan tâm bởi chuyện hôn nhân, Trấn Thành còn là gương mặt có dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh. Từ diễn viên, MC, anh từng bước chuyển hướng sang đạo diễn và tạo nên chuỗi thành tích phòng vé đáng chú ý với Bố Già (427 tỷ đồng), Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! (khoảng 450 tỷ đồng).

Trong khi đó, Hari Won từng tích cực tham gia diễn xuất qua các phim như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày, Trùm Cỏ, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2 và Oppa, Phiền Quá Nha!. Đáng chú ý, Em Là Bà Nội Của Anh đạt khoảng 102 tỷ đồng, còn Cua Lại Vợ Bầu, bộ phim có sự góp mặt của cô cùng Trấn Thành, thu về khoảng 191,8 tỷ đồng.

Sau Oppa, Phiền Quá Nha! ra mắt năm 2019, Hari Won chưa trở lại màn ảnh rộng với một dự án điện ảnh mới. Trong khi đó, Trấn Thành tiếp tục phát triển sự nghiệp đạo diễn với dự án Em, dự kiến ra rạp dịp Tết 2027, bên cạnh cơ hội góp mặt trong điện ảnh Hàn Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, mỗi người có lựa chọn riêng trong công việc nhưng vẫn thường xuyên đồng hành trong cuộc sống. Hình ảnh gia đình mới được Trấn Thành chia sẻ tiếp tục nhận về nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là sự yêu mến mà khán giả dành cho Hari Won sau gần một thập kỷ làm dâu.