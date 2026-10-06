Khán giả phản ứng về vai diễn sắp khép lại của Vân Dung

Chỉ còn hai tập nữa, Mùa Hè Năm Ấy sẽ chính thức khép lại hành trình 27 tập trên VTV3. Trong những diễn biến cuối, bà Ngọc - nhân vật do Vân Dung đảm nhận tiếp tục nhận được sự chú ý khi những biến cố liên quan đến con gái Phương đẩy người mẹ này vào trạng thái đau đớn, bất lực. Phản ứng của khán giả cho thấy đây là một trong những vai diễn tạo nhiều cảm xúc nhất của phim.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ cảm xúc với nét diễn xuất của Vân Dung. Một người xem nhận xét: "Chị Vân Dung đóng vai 1 bà mẹ mà em rất sợ những lời nói không lớn tiếng mà nghe và ngẫm thì lại rất đau lòng". Có ý kiến lại đặt câu hỏi liệu bà Ngọc có thay đổi trong tập cuối hay không: "Liệu tập cuối cô có quay xe không cô.... Chứ mẹ cháu xem mà muốn tăng xông vì cô".

Mùa Hè Năm Ấy sắp khép lại, vai bà Ngọc của Vân Dung vẫn gây tranh luận.

Sự đối lập trong những phản ứng này phần nào cho thấy hiệu quả của nhân vật bà Ngọc. Khán giả có thể không đồng tình với cách hành xử của bà, nhưng vẫn bị cuốn vào những lựa chọn và biến cố mà nhân vật trải qua. Một khán giả khác dành lời khen cho vai diễn của Vân Dung: "Cô Dung nhà con diễn hay thật lại còn giàu cảm xúc chứ xem mà không chán ạ".

Trong Mùa Hè Năm Ấy, bà Ngọc là mẹ của Phương - nhân vật do Lê Lưu Ly đảm nhận ở giai đoạn trẻ và Minh Thu thể hiện khi trưởng thành. Khác với hình ảnh người mẹ chỉ đứng phía sau con, bà Ngọc can thiệp sâu vào cuộc sống của Phương, đặc biệt là chuyện tình cảm với Khánh do Tô Dũng đóng.

Trong Mùa Hè Năm Ấy, Vân Dung đảm nhận vai bà Ngọc - mẹ của Phương.

Sự thực dụng, khắt khe và xu hướng kiểm soát khiến bà Ngọc nhiều lần trở thành nhân vật khiến người xem khó chịu. Những hành động quá mức, trong đó có việc tát con, càng khiến sự phản đối dành cho nhân vật trở nên gay gắt. Tuy nhiên, cách xây dựng này không hoàn toàn dừng ở việc khắc họa một người mẹ độc đoán.

Phía sau sự cứng rắn của bà Ngọc là một người phụ nữ từng phải gánh vác gia đình và tìm mọi cách lo cho chồng trong quá trình điều trị ung thư. Những trải nghiệm ấy góp phần hình thành cách bà nhìn nhận cuộc sống và tương lai của con gái. Tình thương vì thế bị đẩy sang cực đoan, biến thành sự can thiệp và bảo vệ quá mức.

Ở những tập cuối, khi biến cố của Phương tiếp tục tác động mạnh đến gia đình, bà Ngọc cũng rơi vào trạng thái suy sụp. Phân cảnh nhân vật ngất xỉu giữa đường vì chuyện của con trở thành một điểm nhấn, cho thấy phía sau vẻ ngoài gai góc vẫn là một người mẹ bị tổn thương sâu sắc bởi chính những gì xảy ra với con mình.

Diễn xuất của Vân Dung vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức nặng cho nhân vật. Bà Ngọc không dễ nhận được sự đồng cảm ngay từ đầu, nhưng những biến chuyển tâm lý ở chặng cuối khiến khán giả có thêm lý do để nhìn nhân vật từ nhiều phía.

Tập cuối dự kiến lên sóng vào ngày 7/10, khép lại câu chuyện đồng thời cũng để lại câu hỏi liệu nhân vật của Vân Dung có thay đổi trước những biến cố cuối cùng hay không.

Mùa Hè Năm Ấy cũng đánh dấu lần đầu Vân Dung và con trai ruột Long Vũ cùng xuất hiện trong một dự án phim. Dù cùng tham gia, hai mẹ con không đảm nhận mối quan hệ mẹ con trên màn ảnh mà thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau.

Sau những tranh luận kéo dài trong suốt quá trình phát sóng, bà Ngọc sẽ bước vào chặng cuối cùng cùng Mùa Hè Năm Ấy. Tập cuối dự kiến lên sóng vào ngày 7/10, khép lại câu chuyện đồng thời cũng để lại câu hỏi liệu nhân vật của Vân Dung có thay đổi trước những biến cố cuối cùng hay không.