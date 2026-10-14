Khán giả phản ứng về Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh nhân vật Thị Liễu trong phim Chị Chị Em Em 3 cùng dòng trạng thái hài hước. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô đăng tải khoảnh khắc Thị Liễu với biểu cảm đau khổ, bế tắc. Kèm theo đó, nữ diễn viên viết: "Sao kêu có râu mèo là được chồng thương lắm, Thị Liễu không phải vậy". Cách chia sẻ dí dỏm của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt khi hình ảnh nhân vật trong phim có phần trái ngược với kỳ vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự quan tâm đến Thị Liễu. Một người hài hước viết: "Cũng thương mà thương cho roi cho vọt". Khán giả khác bình luận: "Thương cho roi cho vọt. Đánh từ trong nhà tới sòng bạc. Kệ. Bạc phận mà phim thu về bạc tỷ cũng được Liễu à". Bên cạnh những ý kiến dí dỏm, một số người bày tỏ mong muốn nhân vật có kết thúc tốt đẹp: "Hóng phim quá mong chị Liễu có kết happy ending".

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh nhân vật Thị Liễu trong phim Chị Chị Em Em 3.

Những phản hồi này cho thấy hình ảnh Thị Liễu với số phận nhiều trắc trở đang khơi gợi sự tò mò của khán giả trước ngày phim ra rạp. Việc Ninh Dương Lan Ngọc chủ động chia sẻ hình ảnh nhân vật bằng giọng điệu hài hước cũng tạo thêm sự tương tác với người hâm mộ, trong khi những tình tiết được hé lộ từ trailer khiến người xem đặt nhiều câu hỏi về cuộc sống hôn nhân của Thị Liễu.

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa năm nhân vật Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Nương (Chi Pu), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn). Thị Mầu là tiểu thư tài sắc, chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với Văn Tài. Tuy nhiên, những mối liên hệ trong quá khứ cùng sự xuất hiện của những người phụ nữ khác khiến chuyện tình cảm của các nhân vật dần trở nên rối ren. Phim khai thác những bí mật, sự ghen tuông và xung đột nảy sinh khi các nhân vật phải đối diện với lựa chọn của mình.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người có mối liên hệ với Văn Tài từ 15 năm trước, đồng thời là vợ của Văn Cường. Sự xuất hiện của cô đặt các nhân vật vào tình thế khó xử, đặc biệt khi những mối quan hệ tưởng chừng đã khép lại bất ngờ được khơi lại. Vai diễn cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau khoảng bốn năm, với hình tượng nhân vật có nhiều bí mật và diễn biến tâm lý phức tạp.

Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và và Văn Tài (Quốc Anh) có cuộc hội ngộ sau 15 năm.

Trong trailer chính thức, Thị Liễu gây chú ý với hình ảnh đau khổ, bế tắc giữa những vòng xoáy tình cảm. Cuộc hội ngộ giữa cô và Văn Tài sau 15 năm được hé lộ qua câu thoại "15 năm rồi nhỉ", gợi mở mối liên hệ trong quá khứ giữa hai người. Những hình ảnh thân mật sau đó khiến khán giả tò mò về nguyên nhân khiến Thị Liễu vướng vào mối quan hệ với người đàn ông mà Thị Mầu dự định kết hôn.

Mâu thuẫn giữa Thị Liễu và Thị Mầu cũng dần bộc lộ khi những khúc mắc tình cảm xuất hiện, đẩy mối quan hệ giữa hai người vào tình thế khó xử. Trong khi đó, cuộc hôn nhân của Thị Liễu và Văn Cường cũng đứng trước những tổn thương. Phân cảnh Văn Cường bật khóc và nói: "Những năm qua, tôi có yêu em mà" cho thấy nỗi đau của nhân vật, đồng thời đặt ra câu hỏi về tình cảm thực sự giữa hai vợ chồng.

Với những tình tiết được hé lộ, số phận của Thị Liễu vẫn là dấu hỏi trước ngày phim ra mắt. Bên cạnh những lời trêu đùa về cảnh đời trắc trở của nhân vật, khán giả cũng mong chờ diễn biến tiếp theo và kết thúc câu chuyện của cô. Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026.

Cuộc hôn nhân của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Văn Cường (Steven Nguyễn) đứng trước những tổn thương.