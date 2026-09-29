Khán giả phản ứng về Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, ê-kíp Chị Chị Em Em 3 đăng tải loạt ảnh tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong phim. Nữ diễn viên xuất hiện với hai diện mạo mang màu sắc khác nhau. Ở tạo hình đầu tiên, Lan Ngọc diện áo yếm lụa màu hồng phấn, phần thân áo được trang trí bằng những họa tiết hoa thêu tinh tế. Cô búi tóc gọn gàng, điểm xuyết hoa trắng và cài tóc, tạo vẻ ngoài mềm mại, nữ tính.

Tạo hình còn lại mang sắc thái sang trọng hơn khi nữ diễn viên diện bộ trang phục màu kem, kết hợp trang sức ngọc trai và mái tóc đen dài buông tự nhiên. Cả hai diện mạo đều làm nổi bật vẻ thanh lịch, cổ điển của nhân vật trong bối cảnh Bắc Bộ xưa.

Tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Chị Chị Em Em 3. Ảnh: NSX

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của Lan Ngọc khi cô xuất hiện với hình tượng khác biệt so với những vai diễn hiện đại trước đây. Một khán giả bình luận: "Đẹp xuyến xao thiệt chứ Thị Liễu Ninh Dương Lan Ngọc". Người khác viết: "Chấn động Kinh Bắc với Thị Liễu rồi".

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, một số khán giả cũng bày tỏ mong muốn sớm được gặp nhân vật Thị Liễu trên màn ảnh rộng. "Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao. Muốn ra rạp gặp chị Liễu ngay lập tức", một bình luận nhận được sự chú ý. Trong khi đó, tạo hình sang trọng của nữ diễn viên cũng khiến người xem tò mò về vai trò của nhân vật trong câu chuyện. "Thị Liễu sang trọng quá. Nhưng không hề đơn giản, làm trùm cuối đúng không chị Ninh Dương Lan Ngọc?", một khán giả đặt câu hỏi.

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những lễ giáo và khuôn phép khắt khe chi phối đời sống của các nhân vật. Câu chuyện xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), một tiểu thư tài sắc vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Từ những rung động, bí mật và lựa chọn trái với khuôn phép, các nhân vật dần bị cuốn vào mạng lưới quan hệ chồng chéo, nơi tình yêu và danh dự đứng trước những lựa chọn khó khăn. Phần phim thứ ba vẫn giữ đặc trưng của thương hiệu khi tập trung vào các mối quan hệ giữa những nhân vật nữ, nhưng có câu chuyện độc lập với hai phần trước.

Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: NSX

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu. Nhân vật được ê-kíp giữ kín đến phút cuối trước khi chính thức công bố tại showcase ngày 23/9. Lan Ngọc cho biết cô phải tiết chế nguồn năng lượng quen thuộc để hóa thân thành Thị Liễu, đồng thời xem đây là dạng vai có nhiều điểm khác biệt so với những nhân vật từng thể hiện.

Chị Chị Em Em 3 cũng đánh dấu màn tái xuất của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Trước đó, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, Cua lại vợ bầu, Cô gái từ quá khứ... Sự trở lại với hình tượng Thị Liễu vì thế càng khiến khán giả tò mò về màn thể hiện của Lan Ngọc trong dự án lần này.

Với những hình ảnh đầu tiên, Thị Liễu đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả về diện mạo. Tuy nhiên, vai trò và tính cách thực sự của nhân vật vẫn được ê-kíp giữ lại nhiều thông tin, qua đó tạo thêm sự tò mò trước ngày Chị Chị Em Em 3 chính thức ra rạp.