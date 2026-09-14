Khán giả phản ứng sau tâm thư xin lỗi của Trường Giang

Tối 14/9, Trường Giang bất ngờ có động thái gây chú ý khi đăng tải tâm thư gửi đến khán giả, đồng nghiệp và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt 20 năm làm nghề. Đây là lần nam nghệ sĩ chủ động lên tiếng sau hơn một tuần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, khi nhiều khoảnh khắc trong quá khứ bị cư dân mạng réo gọi, “đào” lại.

Trường Giang viết tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân sau một tuần những khoảnh khắc trong quá khứ bị "đào" lại.

Trong tâm thư, Trường Giang cho biết khoảng thời gian qua là dịp để anh nhìn lại bản thân, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng. Nam nghệ sĩ thừa nhận có những điều trước đây từng nghĩ đơn giản nhưng khi nhìn lại, anh hiểu bản thân đã có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn không đúng.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, Trường Giang viết.

Nam nghệ sĩ đồng thời gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh trong nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Đáng chú ý, Trường Giang khẳng định không mong người hâm mộ vì thương mình mà phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực.

Bên cạnh đó, anh cũng nhắc đến những đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình cũ. Trường Giang mong những câu chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của bất kỳ ai, đồng thời hy vọng những người từng đồng hành cùng anh không vì những ồn ào này mà bị gọi tên, suy diễn hoặc chịu ảnh hưởng.

Sau khi tâm thư được đăng tải, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình với cách Trường Giang lựa chọn đối diện. Không ít ý kiến dành lời khen cho việc nam nghệ sĩ không đi sâu phân trần, tranh luận đúng sai mà thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân.

Sau khi tâm thư được đăng tải, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình với cách Trường Giang lựa chọn đối diện.

Một khán giả viết: “Ít nhất là anh Giang đã dám đối diện và nhận phần thiếu sót về mình. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm được điều này”.

Người khác bày tỏ: “Đọc tâm thư thấy Trường Giang không né tránh, cũng không cố giải thích hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhận mình chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn là một sự trưởng thành”.

“20 năm làm nghề, ai cũng có lúc đúng lúc sai. Quan trọng là nhìn lại được mình và biết xin lỗi những người từng tổn thương”, một cư dân mạng bình luận.

Một số ý kiến khác cho rằng lời xin lỗi không thể lập tức xóa bỏ những chuyện đã xảy ra, song việc một người chủ động nhận trách nhiệm vẫn đáng được ghi nhận. “Không phải cứ xin lỗi là mọi chuyện lập tức được bỏ qua, nhưng dám xin lỗi và nhận trách nhiệm vẫn đáng được ghi nhận”, khán giả viết.

Bên cạnh đó, cách Trường Giang đề cập đến những người từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình cũ cũng nhận được sự chú ý. “Tôi thích cách Trường Giang không chỉ nói về mình mà còn mong đồng nghiệp, bạn bè không bị kéo vào những chuyện này. Ít nhất anh ấy có sự nhìn nhận về những ảnh hưởng có thể xảy ra với người khác”, một tài khoản chia sẻ.

Nhiều khán giả cũng cho rằng điều đáng chờ đợi sau tâm thư không nằm ở những lời nói, mà là cách Trường Giang hành động trong thời gian tới. “Xin lỗi không làm quá khứ biến mất, nhưng có thể là bước đầu để khép lại những chuyện đã qua một cách tử tế hơn. Quan trọng nhất vẫn là hành động sau lời xin lỗi”, một bình luận nhận được sự đồng tình.

Ở cuối tâm thư, Trường Giang cho biết điều quý giá nhất với anh hiện tại là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu thương, đồng hành cùng anh suốt chặng đường 20 năm.

Ở cuối tâm thư, Trường Giang cho biết điều quý giá nhất với anh hiện tại là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình.

Giữa những tranh luận trên mạng xã hội, việc Trường Giang chủ động lên tiếng, thừa nhận những điều bản thân cho rằng chưa làm tốt và gửi lời xin lỗi đang trở thành tâm điểm chú ý. Với nhiều khán giả, đây được xem là cách đối diện thẳng thắn, thay vì tiếp tục kéo dài những tranh luận xoay quanh các câu chuyện đã thuộc về quá khứ.