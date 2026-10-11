Khán giả phản ứng sau khi T.O.P lên tiếng xin lỗi

Mới đây, công ty quản lý TOPSPOT PICTURES của T.O.P (cựu thành viên BIGBANG) đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi CHOIDOT - một trong những fansite lâu đời nhất của nam ca sĩ tuyên bố ngừng hoạt động sau 20 năm đồng hành.

Trong thông báo ngày 10/10, phía T.O.P thừa nhận những thiếu sót trong việc cập nhật hoạt động và giao tiếp với người hâm mộ, khiến cộng đồng fan cảm thấy thất vọng. Công ty đồng thời cam kết lắng nghe, cải thiện cách thức liên lạc và thông báo phương án khắc phục trong thời gian tới.

Phía T.O.P thừa nhận những thiếu sót trong việc cập nhật hoạt động và giao tiếp với người hâm mộ.

Trước đó, CHOIDOT chỉ trích T.O.P và công ty quản lý thiếu trách nhiệm, không duy trì kênh liên hệ chính thức, khiến fansite phải tự đảm nhận nhiều công việc vốn thuộc về ê-kíp nghệ sĩ. Phía CHOIDOT cũng khẳng định quyết định ngừng hoạt động không liên quan đến chuyện tình cảm giữa T.O.P và Nana.

Sau khi lời xin lỗi được công bố, sự việc tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt là câu hỏi liệu những cam kết từ công ty quản lý có đủ để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Từ góc nhìn của người hâm mộ, việc một fansite tồn tại suốt 20 năm quyết định dừng hoạt động là điều đáng tiếc. Bởi phía sau hành trình ấy không chỉ có tình yêu dành cho thần tượng mà còn là thời gian, công sức và những đóng góp tự nguyện của người điều hành.

Vì vậy, lời xin lỗi dù cần thiết vẫn chưa thể giải quyết ngay những bất đồng đã tích tụ trong thời gian dài.

Một số ý kiến cho rằng T.O.P và công ty quản lý cần chủ động hơn trong việc xây dựng kênh giao tiếp chính thức, thay vì để cộng đồng fan tiếp tục tự xoay xở. Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm mong người hâm mộ cho nam ca sĩ cơ hội sửa chữa những thiếu sót.

Một số ý kiến cho rằng T.O.P và công ty quản lý cần chủ động hơn trong việc xây dựng kênh giao tiếp chính thức.

Đáng chú ý, việc CHOIDOT lên tiếng phủ nhận chuyện ngừng hoạt động vì T.O.P hẹn hò Nana cũng khiến sự việc được nhìn nhận theo hướng khác. Vấn đề cốt lõi, theo fansite, không nằm ở đời tư nghệ sĩ mà là cách người hâm mộ được đối xử trong quá trình đồng hành.

Sau tất cả, lời xin lỗi từ phía T.O.P có thể xem là bước đầu nhằm xoa dịu những bất đồng. Tuy nhiên, liệu nam ca sĩ và công ty quản lý có thể khôi phục niềm tin từ cộng đồng fan hay không vẫn phụ thuộc vào những hành động cụ thể trong thời gian tới.