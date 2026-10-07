Khán giả phản ứng khi Văn Mai Hương ấn định ngày trọng đại

Mới đây, Văn Mai Hương gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh có sự xuất hiện của một chàng trai giấu mặt, kèm dòng chữ "Save the date". Cụm từ thường được sử dụng để thông báo một ngày quan trọng nhanh chóng khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí có người nghĩ nữ ca sĩ chuẩn bị công khai chuyện tình cảm hoặc thông báo một sự kiện đặc biệt trong đời tư.

Bức ảnh được Văn Mai Hương chia sẻ cùng dòng trạng thái: "Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10... Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày". Nữ ca sĩ không tiết lộ danh tính người đàn ông xuất hiện bên cạnh mà chỉ để lộ một phần hình ảnh. Chính cách hé lộ này càng khiến phần bình luận trở thành nơi khán giả liên tục đưa ra những dự đoán về nhân vật giấu mặt.

Nhiều cái tên nam nghệ sĩ được khán giả nhắc đến, trong đó có cả những gương mặt từng xuất hiện bên Văn Mai Hương trên màn ảnh. Một số người nhanh chóng gọi tên Quốc Anh, nam diễn viên từng đóng vai Ngọc Sơn, chồng của Hải Lan do Văn Mai Hương đảm nhận trong Thỏ Ơi!!.

Văn Mai Hương gây chú ý với hình ảnh chàng trai giấu mặt cùng dòng chữ Save the date trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Một bình luận đặt câu hỏi: "Nhìn giống Quốc Anh không biết phải không?", trong khi một số khán giả khác lại tỏ ra bất ngờ trước cách Văn Mai Hương sử dụng cụm từ "Save the date". Có người hài hước viết: "Hết hồn tưởng chị Văn Mai Hương cưới, thì ra là dự án quảng bá mới".

Những phản ứng này phần nào cho thấy cách Văn Mai Hương lựa chọn hình ảnh và câu chữ đã tạo ra sự liên tưởng mạnh đến một thông báo quan trọng về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, với những khán giả theo dõi hoạt động của nữ ca sĩ, đây nhiều khả năng là một cách tạo hiệu ứng cho sản phẩm nghệ thuật thay vì thông báo về đời tư.

Sự xuất hiện của Quốc Anh trong những bình luận cũng không hoàn toàn bất ngờ. Trong Thỏ Ơi!!, nam diễn viên vào vai Ngọc Sơn, người chồng của Hải Lan do Văn Mai Hương thủ vai. Hai nhân vật có nhiều phân đoạn vợ chồng trên màn ảnh, từ những cảnh cãi vã, xung đột đến các khoảnh khắc tình cảm.

Sau khi bộ phim ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026, Văn Mai Hương và Quốc Anh cũng từng nhận được sự quan tâm khi thường xuyên có những màn tương tác thân thiết. Việc cả hai gọi nhau là vợ - chồng trong một số tình huống càng khiến khán giả thích thú và không ít lần ghép đôi hai nghệ sĩ.

Quốc Anh vào vai Ngọc Sơn, chồng của nhân vật Hải Lan do Văn Mai Hương thủ vai. Ảnh: FBNV

Vì vậy, khi Văn Mai Hương bất ngờ đăng ảnh bên một chàng trai nhưng che giấu danh tính, Quốc Anh lập tức trở thành một trong những cái tên được khán giả nghĩ đến. Đáng chú ý, động thái này xuất hiện trong thời điểm Văn Mai Hương đang có một năm hoạt động khá sôi nổi. Sau nhiều năm được biết đến chủ yếu với vai trò ca sĩ, năm 2026 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi cô liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh.

Đầu năm, Văn Mai Hương lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Hải Lan trong Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Vai diễn mở ra một hướng đi mới cho nữ ca sĩ, đồng thời giúp cô có cơ hội thử sức với một lĩnh vực vốn chưa phải thế mạnh trước đây.

Sau Thỏ Ơi!!, Văn Mai Hương tiếp tục góp mặt trong Mesdames Thanh Sắc với vai Julie Thanh Lan, một nữ ca sĩ phòng trà biểu diễn tại vũ trường Kim Đô trong bối cảnh Sài Gòn xưa. Cùng với diễn xuất, cô còn tiếp tục tham gia phần âm nhạc của phim qua ca khúc Búp Bê Không Tình Yêu 2026.

Việc liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh khiến hình ảnh Văn Mai Hương trong năm 2026 có nhiều thay đổi. Từ một ca sĩ được biết đến chủ yếu qua âm nhạc, cô đang dần có thêm những trải nghiệm ở lĩnh vực diễn xuất và các dự án kết hợp giữa âm nhạc với điện ảnh.

Văn Mai Hương nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, cụm từ "Save the date" lần này cũng được nhiều khán giả nhìn nhận theo hướng một lời hẹn liên quan đến hoạt động nghệ thuật. Những bình luận vừa bất ngờ, vừa hài hước dưới bài đăng cho thấy nữ ca sĩ đã thành công trong việc tạo ra sự chú ý mà không cần công khai ngay toàn bộ thông tin.

Dù một số khán giả vẫn tò mò về danh tính chàng trai xuất hiện trong bức ảnh, phản ứng chung cho thấy điều khiến họ quan tâm không chỉ là nhân vật được che giấu mà còn là sản phẩm đứng phía sau màn hé lộ này. Sau một năm liên tục có những bước chuyển mới, Văn Mai Hương tiếp tục khiến khán giả chờ đợi bằng một cách công bố khá kín đáo nhưng đủ tạo ra nhiều suy đoán.