Khán giả phản ứng khi Trấn Thành hát cùng Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện trong một tiết mục âm nhạc đặc biệt. Theo đó, trong đêm nhạc của ca sĩ Hồng Ngọc, hai nghệ sĩ đã có dịp hội ngộ và cùng những người bạn thể hiện ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha - bản hit từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt Nam một thời.

Khoảnh khắc Trấn Thành đứng chung sân khấu, cùng hát với Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Hồng Ngọc.

Không phải một tiết mục được dàn dựng cầu kỳ, màn trình diễn mang đậm tính ngẫu hứng, tạo nên bầu không khí vui vẻ trên sân khấu. Trong đoạn clip được chia sẻ, Trấn Thành diện trang phục đen, đứng cạnh các nghệ sĩ và hào hứng hòa giọng. Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với phong cách trẻ trung, vừa hát vừa tương tác cùng những người bạn.

Đáng chú ý, Hồng Ngọc cùng Thu Minh cũng liên tục nhún nhảy theo giai điệu sôi động. Cả 4 nghệ sĩ tạo nên một màn trình diễn đầy năng lượng, khiến không khí đêm nhạc trở nên gần gũi, náo nhiệt.

Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi khán giả được chứng kiến Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng cùng hòa giọng trên sân khấu. Chính sự kết hợp không thường xuyên này đã khiến đoạn clip nhận được nhiều sự quan tâm.

Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi khán giả được chứng kiến Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng cùng hòa giọng trên sân khấu.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt, kèm dòng chú thích đầy hài hước: "Nhóm nhạc mới thành lập: 'Its Ai Ưa'".

Cách đặt tên dí dỏm của nam ca sĩ nhanh chóng khiến nhiều người bật cười. Thay vì chỉ chú ý đến phần trình diễn, không ít khán giả còn hào hứng bàn luận về đội hình đặc biệt của nhóm nhạc vừa được Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu.

Bên dưới bài đăng, một khán giả hài hước bình luận: "Ai mà trả tiền đủ nhóm này trời". Câu nói phần nào thể hiện sự thích thú trước màn hội ngộ của những gương mặt nổi tiếng, vốn đều có lịch trình và hoạt động nghệ thuật riêng.

Một người khác bày tỏ sự phấn khích: "Trời toàn là idol đâu dễ kết hợp với nhau như vậy đâu, quá hay". Đáng chú ý, tiết mục còn gợi lại nhiều ký ức với những khán giả từng yêu thích âm nhạc Việt Nam những năm trước. Dưới đoạn clip, một tài khoản xúc động chia sẻ: "Tuổi thơ nghe từ máy cắt sét á. Nhóm này mãi yêu".

Có thể thấy, phản ứng của khán giả không chỉ đến từ sự xuất hiện chung của Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng, mà còn bởi sức sống của ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha. Sau nhiều năm, giai điệu quen thuộc vẫn đủ sức khiến người nghe hào hứng, đặc biệt khi được thể hiện trong một không gian ngẫu hứng, không đặt nặng yếu tố trình diễn chuyên nghiệp.

Với Trấn Thành, dù được biết đến nhiều hơn trong vai trò MC, diễn viên và đạo diễn điện ảnh, anh vẫn thường thể hiện niềm yêu thích dành cho âm nhạc. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Hồng Ngọc đều là những giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Cả Đàm Vĩnh Hưng và Trấn Thành đều là những cái tên nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả hâm mộ cực khủng.

Màn kết hợp lần này vì thế mang đến một khoảnh khắc thú vị, khi các nghệ sĩ tạm gác lại những vai trò quen thuộc để cùng nhau tận hưởng âm nhạc.

Và qua những bình luận hào hứng của khán giả, có thể thấy đôi khi một tiết mục ngẫu hứng, không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, vẫn đủ sức tạo nên sự thích thú. Đặc biệt, việc Trấn Thành hiếm hoi hát cùng Đàm Vĩnh Hưng càng khiến khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ với những người yêu mến cả hai.