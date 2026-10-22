Khán giả phản ứng khi Quỳnh Anh không được thi Miss Universe 2026

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 và được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2026 theo kế hoạch trước đó.

Tuy nhiên, cơ hội góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế của người đẹp chính thức khép lại sau thông báo mới nhất từ phía ông Nawat Itsaragrisil, người nắm bản quyền Miss Universe tại 6 quốc gia Đông Nam Á.

Quỳnh Anh không được thi Miss Universe 2026.

Theo thông tin được công bố, phía ông Nawat quyết định không cử đại diện từ 6 quốc gia Đông Nam Á do ông nắm bản quyền tham dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa ông Nawat và ban tổ chức Miss Universe kéo dài nhiều tháng qua, với những bất đồng liên quan đến hoạt động và quyền lợi giữa các bên.

Quyết định trên khiến kế hoạch dự thi quốc tế của nhiều người đẹp trong khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có Nguyễn Quỳnh Anh của Việt Nam.

Ngay sau thông tin này, cộng đồng sắc đẹp nhanh chóng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối nếu Quỳnh Anh không thể đến Puerto Rico tranh tài. Theo những ý kiến này, việc người đẹp Việt Nam vắng mặt tại Miss Universe 2026 đồng nghĩa với nguy cơ đứt chuỗi 11 năm liên tiếp cử đại diện tham dự cuộc thi. Đây được xem là điều đáng tiếc đối với người hâm mộ đã quen theo dõi hành trình của các đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lâu đời này.

Sau 11 năm, Miss universe không có sự tham gia của người đẹp đến từ Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả cho rằng diễn biến trên không quá bất ngờ khi những bất đồng giữa ông Nawat và ban tổ chức Miss Universe ngày càng căng thẳng. Trong bối cảnh các bên chưa tìm được tiếng nói chung, khả năng đại diện Việt Nam không thể tham dự đã được đặt ra từ trước.

Bên cạnh đó, câu chuyện của Quỳnh Anh còn được chú ý khi cô vừa vướng ồn ào liên quan đến những tin nhắn bị lan truyền trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng sự việc khiến hình ảnh của người đẹp chịu ảnh hưởng ngay trước thềm cuộc thi quốc tế.

Ngoài câu chuyện của đại diện Việt Nam, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự thất vọng trước những tranh cãi liên tiếp xoay quanh Miss Universe thời gian gần đây. Theo họ, những bất đồng giữa các đơn vị nắm bản quyền và ban tổ chức đang khiến người hâm mộ lo ngại về sự ổn định của cuộc thi.

Gần đây, Quỳnh Anh vướng ồn ào và gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang. Năm 2024, người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau hai năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục vị trí cao hơn và thành công giành danh hiệu cao nhất.

Quá trình làm việc trong môi trường chuyên nghiệp giúp Quỳnh Anh có cơ hội rèn luyện kỹ năng catwalk, phong thái trước ống kính và khả năng làm chủ sân khấu.