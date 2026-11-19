Mới đây, Nguyễn Quỳnh Anh chính thức bị ban tổ chức Miss Universe Vietnam thu hồi danh hiệu hoa hậu, chỉ sau khoảng 1 tháng rưỡi đăng quang.

Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả về những ồn ào liên tiếp của người đẹp.

Quỳnh Anh chính thức bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, đông đảo khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định của ban tổ chức. Một bộ phận cho rằng việc thu hồi danh hiệu là điều khó tránh khỏi khi Quỳnh Anh liên tục vướng những tranh cãi và không đáp ứng các cam kết với đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi. Nhiều ý kiến nhận định người đẹp đã đánh mất cơ hội xây dựng hình ảnh sau khi đăng quang vì những sự việc xảy ra trong thời gian ngắn.

"Đưa Top 10 thi ứng xử trở lại, ai giỏi thì chọn lại người đó", "Giọt nước tràn ly luôn", "Rồi giờ Á hậu 1 lên làm Hoa hậu hả ta?"..., một số khán giả bình luận về việc Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho hành trình của Quỳnh Anh, bởi cô từng có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật và 2 lần tham gia Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định danh hiệu hoa hậu đi kèm với trách nhiệm và những cam kết nhất định, do đó người sở hữu vương miện cần có sự cân nhắc trong các hoạt động cá nhân.

Hiện tại, Quỳnh Anh chưa lên tiếng sau khi ban tổ chức Miss Universe Vietnam ra thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của cô.

Khán giả đang phản ứng đa chiều khi Quỳnh Anh chính thức bị thu hồi danh hiệu.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, đến từ Hà Nội. Trước khi được biết đến rộng rãi tại các cuộc thi nhan sắc, cô đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sàn diễn thời trang. Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng vóc dáng cân đối, người đẹp từng được đánh giá là gương mặt có lợi thế về ngoại hình và kỹ năng catwalk.

Năm 2024, Quỳnh Anh tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau 2 năm, cô quyết định trở lại đấu trường nhan sắc này với mục tiêu chinh phục vị trí cao nhất. Nỗ lực của người đẹp được đền đáp khi cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chưa kéo dài lâu thì những ồn ào liên quan đến đời tư và hoạt động nghệ thuật bắt đầu xuất hiện.

Sau khi Quỳnh Anh đăng quang chưa bao lâu, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện có sự tham gia của tân Miss Universe Vietnam, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh cùng một số người khác.

Nội dung các đoạn tin nhắn khiến nhiều khán giả chú ý bởi những lời lẽ bị cho là thiếu thiện cảm khi nhắc đến đồng nghiệp. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo nên nhiều cuộc tranh luận về cách ứng xử của những người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Trước phản ứng từ dư luận, Quỳnh Anh đã lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sự nhận lỗi trước những nội dung gây tranh cãi. Sau sự việc, ban tổ chức Miss Universe Vietnam áp dụng hình thức kỷ luật, cấm người đẹp tham gia các hoạt động biểu diễn trong thời hạn 6 tháng.

Không chỉ đối mặt với những tranh cãi về hình ảnh, Quỳnh Anh còn mất cơ hội tham gia Miss Universe 2026 trong bối cảnh cuộc thi quốc tế phát sinh những ồn ào liên quan đến bản quyền. Đây được xem là một trong những bước ngoặt đáng chú ý sau khi cô đăng quang.

Trong thông báo vào tối 18/11, phía ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ: "Liên quan đến những sự việc phát sinh trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026".