Khán giả phản ứng khi Quang Lê về Việt Nam gặp 'người cũ' sau 7 năm chia tay

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi chuẩn bị bước vào một dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tổ chức nhạc hội riêng mang tên “Dân chơi dân ca”. Đáng chú ý, trong danh sách khách mời của chương trình có Quang Lê - nam ca sĩ từng đồng hành, dìu dắt cô trong những năm đầu bước chân vào con đường chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của Quang Lê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bởi đây là một trong những lần hiếm hoi hai nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu kể từ khi Phương Mỹ Chi rời công ty của đàn anh để phát triển sự nghiệp độc lập.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi sẽ có màn hội ngộ tại nhạc hội Dân chơi dân ca.

Phương Mỹ Chi được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Thời điểm đó, giọng hát dân ca cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc giúp cô trở thành một trong những thí sinh nổi bật của chương trình.

Sau cuộc thi, Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận làm con đỡ đầu và ký hợp đồng độc quyền với công ty của nam ca sĩ. Khoảng thời gian này đóng vai trò quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời góp phần định hình thương hiệu “cô bé dân ca” - hình ảnh gắn liền với Phương Mỹ Chi trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, danh xưng từng giúp Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn cũng đặt ra cho cô một bài toán mới. Nữ ca sĩ phải tìm cách mở rộng hình ảnh, làm mới âm nhạc nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn là thế mạnh của mình.

Cuối năm 2019, sau khoảng 6 năm đồng hành, Phương Mỹ Chi xác nhận chia tay công ty Quang Lê để bắt đầu hành trình hoạt động độc lập. Quyết định này mở ra một chương mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời khiến mối quan hệ giữa cô và người từng dìu dắt mình nhận được nhiều sự chú ý.

Từng xuất hiện những đồn đoán về bất đồng giữa hai bên sau khi Phương Mỹ Chi rời công ty, song cả nữ ca sĩ và Quang Lê nhiều lần phủ nhận việc xảy ra mâu thuẫn. Theo thời gian, cả hai tiếp tục theo đuổi những hướng đi riêng trong âm nhạc.

Quang Lê từng nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi, dìu dắt nhiều năm trong con đường ca hát.

Sau khi tách khỏi công ty cũ, Phương Mỹ Chi từng bước xây dựng màu sắc riêng thay vì chỉ gắn với hình ảnh một giọng ca nhí chuyên hát dân ca. Nữ ca sĩ khai thác chất liệu văn hóa truyền thống theo cách hiện đại hơn, đồng thời thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc để tiếp cận thế hệ khán giả trẻ.

Hành trình này giúp Phương Mỹ Chi dần tạo dựng một vị trí riêng trong thị trường âm nhạc. Từ “cô bé dân ca” năm nào, cô từng bước chuyển mình thành một nghệ sĩ trẻ chủ động trong việc lựa chọn hình ảnh, âm nhạc và định hướng sự nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc Quang Lê góp mặt tại “Dân chơi dân ca” mang đến một hình ảnh nhiều ý nghĩa. Người từng đồng hành với Phương Mỹ Chi trong những năm đầu sự nghiệp sẽ xuất hiện trên sân khấu do chính cô tổ chức, ở thời điểm nữ ca sĩ đã trưởng thành và có con đường riêng.

Màn tái ngộ vì thế không chỉ được chú ý bởi mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ mà còn bởi sự đối lập thú vị giữa quá khứ và hiện tại. Nếu Quang Lê từng gắn với giai đoạn Phương Mỹ Chi xây dựng nền móng sự nghiệp, thì sân khấu lần này lại thuộc về một Phương Mỹ Chi đã có nhiều năm tự mình định hình vị trí trong làng nhạc.

Khán giả nóng lòng chờ đợi màn hội ngộ của Quang Lê và Phương Mỹ Chi sau 7 năm chia tay.

Đáng chú ý, khán giả cũng đang chờ đợi màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ sẽ được thể hiện như thế nào. Sau nhiều năm, Phương Mỹ Chi không còn đơn thuần là giọng ca nhí với những ca khúc dân ca quen thuộc. Trong khi đó, Quang Lê vẫn là một trong những giọng ca bolero được khán giả yêu thích.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ và hai giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi có thể tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý cho “Dân chơi dân ca”. Đây cũng là dịp để khán giả nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ của nữ ca sĩ, từ cô bé bước ra từ sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi đến nghệ sĩ trẻ đang chủ động viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Sau 7 năm kể từ khi Phương Mỹ Chi rời công ty Quang Lê, màn hội ngộ trên sân khấu “Dân chơi dân ca” vì thế đang trở thành một trong những tiết mục được khán giả mong chờ.