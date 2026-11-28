Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai trò vedette trong một show diễn thời trang tại Hà Nội. Sau khoảng thời gian hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên có màn trở lại với hình ảnh khác biệt so với những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Xuất hiện trên sàn catwalk, Phương Oanh diện thiết kế xuyên thấu màu đỏ, ôm sát cơ thể, kết hợp cùng áo choàng dài quét sàn được điểm xuyết bằng những chi tiết lông vũ. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc búi cao, trang điểm sắc sảo, giữ biểu cảm lạnh lùng khi sải bước trên sàn diễn.

Phương Oanh trong ngày trở lại sàn diễn thời trang. Ảnh chụp màn hình TikTok Best Media.

Ở tuổi 37 và là mẹ của hai con nhỏ, Phương Oanh gây ấn tượng với vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin. Đặc biệt, việc nữ diễn viên trở lại sàn diễn thời trang sau nhiều năm cũng khiến không ít khán giả bất ngờ.

Bên cạnh những nhận xét về nhan sắc, vóc dáng và khả năng trình diễn, sự trở lại của Phương Oanh còn gợi nhắc về khoảng thời gian cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi ghi dấu ấn với vai trò diễn viên.

"Bất ngờ thật sự, lâu lắm rồi mới thấy Phương Oanh xuất hiện trên sàn catwalk", "Mẹ hai con mà vóc dáng thế này thì quá đỉnh rồi", "Suýt quên mất trước khi làm diễn viên, Phương Oanh từng là người mẫu", "Thích hình ảnh Phương Oanh tự tin, năng động như thế này. Mong chị xuất hiện nhiều hơn", "Bình thường toàn thấy chị vào bếp nấu ăn, nay trở lại sàn diễn nhìn khác hẳn", "Thần thái vẫn còn đó, lâu không catwalk mà nhìn vẫn rất cuốn hút",... là những phản ứng khán giả dưới các đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Phương Oanh.

Nhiều khán giả dành những lời khen cho màn trình diễn catwalk đầy thần thái của Phương Oanh. Ảnh chụp màn hình TikTok Best Media.

Điều khiến người hâm mộ quan tâm hơn cả là liệu màn xuất hiện tại sự kiện thời trang lần này có mở đầu cho một giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn của Phương Oanh hay không.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục có những động thái đáng chú ý. Không chỉ năng nổ trên mạng xã hội, Phương Oanh còn tham gia các hoạt động thời trang, công tác tại nước ngoài và thoải mái tương tác với bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả.

Nếu trước đây, công chúng chủ yếu nhìn thấy Phương Oanh qua những đoạn clip nấu ăn hay khoảnh khắc chăm sóc các con thì hiện tại, nữ diễn viên đã trực tiếp xuất hiện tại một sự kiện giải trí, đảm nhận vị trí quan trọng trên sàn diễn.

Thời gian gần đây, Phương Oanh dần xuất hiện trở lại trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, điều nhiều người mong chờ nhất vẫn là sự trở lại của Phương Oanh trên màn ảnh nhỏ. Kể từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, nữ diễn viên đã có tròn một năm vắng bóng trong các dự án phim truyền hình.

Màn trình diễn vedette lần này dù chưa phải sự tái xuất với công việc diễn xuất, song vẫn là tín hiệu đáng mừng đối với những người yêu mến Phương Oanh. Khán giả kỳ vọng sau khi trở lại sàn diễn thời trang, nữ diễn viên sẽ tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn, đặc biệt là trở về với màn ảnh nhỏ - nơi từng giúp cô khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn đình đám.

Màn trở lại mới đây là tín hiệu đáng mừng cho những khán giả yêu mến Phương Oanh.