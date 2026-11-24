Mới đây, Phương Oanh chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình thay đổi vóc dáng sau một tháng điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Nữ diễn viên cho biết cô giảm được hơn 4kg, đồng thời cảm thấy tự tin hơn khi diện những trang phục ôm sát cơ thể.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại lời động viên, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kiên trì của Phương Oanh trong việc chăm sóc bản thân. Một số khán giả cũng dành lời khen cho nhan sắc, sự khéo léo và hình ảnh tích cực mà nữ diễn viên thể hiện.

"Người đàn bà thành đạt, mạnh mẽ", một khán giả bình luận. Người khác viết: "Bạn khéo quá! Theo dõi bạn từ hồi phim Hương Vị Tình Thân, chúc bạn luôn sống khoẻ, vui vẻ".

Phương Oanh chia sẻ quá trình thay đổi vóc dáng.

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện giảm cân, nhiều khán giả còn nhắc đến sự nghiệp phim ảnh của Phương Oanh. Không ít người bày tỏ mong muốn được tiếp tục nhìn thấy nữ diễn viên xuất hiện trong những dự án truyền hình mới sau khoảng thời gian vắng bóng.

"Mình rất mong lại sớm được xem các bộ phim bạn diễn nha, yêu bạn", một tài khoản viết. Khán giả khác bày tỏ tiếc nuối: "Sao Phương Oanh không đóng phim nữa? Phí tài trời cho, Phương Oanh đóng vai nào cũng hay". Một số ý kiến cũng dành lời khen cho nữ diễn viên: "Phương Oanh xinh đẹp, giỏi giang và rất khéo léo trong cách cư xử, quá nể".

Một số khán giả cũng dành lời khen cho nhan sắc, sự khéo léo và hình ảnh tích cực mà Phương Oanh thể hiện.

Những phản hồi này cho thấy Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả từng theo dõi cô qua các bộ phim truyền hình. Dù thời gian gần đây không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, tên tuổi nữ diễn viên vẫn được nhắc đến mỗi khi cô chia sẻ những thông tin mới về cuộc sống cá nhân.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Cô bắt đầu được chú ý qua nhiều dự án như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và Cô gái nhà người ta. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Oanh đến khi đảm nhận vai Quỳnh trong bộ phim Quỳnh búp bê.

Nhân vật có số phận nhiều biến cố, trải qua những tổn thương và hành trình tìm kiếm cuộc sống bình yên giúp Phương Oanh nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu với vai Nam trong Hương vị tình thân, bộ phim có sức hút lớn trên màn ảnh nhỏ và đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Sau khi kết hôn và dành thời gian chăm lo gia đình, Phương Oanh có khoảng thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật. Năm 2025, cô trở lại với vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian vắng bóng.

Hiện tại, Phương Oanh vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Tin vui giảm hơn 4kg sau một tháng cũng là dịp để nữ diễn viên nhận thêm sự động viên từ khán giả, trong đó có những người vẫn mong chờ cô tiếp tục trở lại với các dự án phim ảnh trong thời gian tới.