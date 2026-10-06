Khán giả phản ứng khi Phương Mỹ Chi được chàng trai 32 tuổi tỏ tình

Sau màn tương tác tình cảm giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca, khán giả nhanh chóng dành nhiều sự chú ý cho sự ăn ý của cả hai. Những tràng cổ vũ từ khán giả không chỉ tạo không khí sôi động cho đêm nhạc mà còn khiến nhiều người mong chờ Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục có dịp đồng hành trong một dự án mới sau Thiên Đường Với Người Thương.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi có màn tương tác tình cảm trên sân khấu Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca. Ảnh: NSX

Tại đêm nhạc, Bảo Định và Phương Mỹ Chi cùng tái hiện câu chuyện tình cảm trong Thiên Đường Với Người Thương thông qua hình ảnh một đám cưới mang màu sắc Khmer. Sau tiết mục, cả hai tiếp tục giao lưu với khoảng 5.000 khán giả và có những màn đối đáp khá tình cảm.

Bảo Định dành cho Phương Mỹ Chi những chia sẻ đặc biệt khi nói: "Gặp được em là một điều rất đặc biệt". Nam diễn viên cho biết từ khi gặp nữ ca sĩ, anh có nhiều "lần đầu tiên", trong đó có lần đầu được đứng trên sân khấu trước đông đảo khán giả, lần đầu mời gia đình đến xem mình biểu diễn và cảm nhận tình cảm mà cộng đồng người hâm mộ dành cho cả hai. Những lời chia sẻ này nhanh chóng khiến không khí tại sân khấu trở nên sôi động. Phương Mỹ Chi sau đó cũng tiếp lời bằng hình ảnh "kho báu" quen thuộc. Nữ ca sĩ cho biết trong hành trình đi tìm kho báu, cô vẫn chưa biết mình sẽ tìm được gì. Cô hài hước nói kho báu có thể là Tổ Cò, nhưng cũng có thể là Bảo Định.

Màn đối đáp giữa hai người lập tức nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Nhiều tiếng hô "hôn đi, hôn đi, hôn đi" liên tục vang lên, tạo nên bầu không khí náo nhiệt cho đêm nhạc. Phản ứng này cũng phần nào cho thấy khán giả dành nhiều thiện cảm cho sự kết hợp giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi.

Cả hai cùng tái hiện hình ảnh đám cưới mang màu sắc Khmer trong Thiên Đường Với Người Thương. Ảnh: NSX

Không chỉ tại sự kiện, những khoảnh khắc của cả hai còn được khán giả chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú trước cách Bảo Định và Phương Mỹ Chi tương tác, từ đó tiếp tục "đẩy thuyền" cho cặp đôi sau màn kết hợp trong Thiên Đường Với Người Thương.

Sự quan tâm dành cho Bảo Định và Phương Mỹ Chi phần lớn được hình thành từ sản phẩm trước đó. Trong Thiên Đường Với Người Thương, cả hai cùng xây dựng hình ảnh một cặp đôi có câu chuyện tình cảm gắn với chất liệu văn hóa Khmer. Những phân cảnh tình tứ và cách tương tác tự nhiên giúp hai nghệ sĩ tạo được sự kết nối nhất định trên màn ảnh.

Khi câu chuyện trong MV được tái hiện trên sân khấu, khán giả một lần nữa có cơ hội chứng kiến sự kết hợp trực tiếp giữa hai người. Hình ảnh đám cưới, những lời chia sẻ của Bảo Định và cách Phương Mỹ Chi đáp lại bằng câu chuyện "kho báu" khiến mạch tương tác giữa cả hai tiếp tục trở thành điểm được chú ý.

Từ phản ứng tại đêm nhạc đến những bình luận trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cũng mong Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục có dự án chung. Một MV mới, một sản phẩm âm nhạc khác hoặc thậm chí một dự án điện ảnh là những hướng đi được người xem kỳ vọng nếu cả hai có cơ hội tái hợp.

Dù vậy, màn xuất hiện chung tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca vẫn cho thấy Bảo Định và Phương Mỹ Chi đang sở hữu một sự kết hợp đủ sức tạo chú ý. Khi khán giả không chỉ cổ vũ ngay tại sân khấu mà còn tiếp tục bàn luận sau chương trình, câu chuyện giữa hai nghệ sĩ trong Thiên Đường Với Người Thương dường như vẫn còn sức hút. Nếu tiếp tục có dự án chung, sự tò mò của khán giả về lần tái hợp tiếp theo chắc chắn sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý.