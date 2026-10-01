Khán giả phản ứng khi NSƯT Cát Tường và Trung Dũng công khai 'con chung' sau nhiều năm

Thông tin NSƯT Cát Tường và Trung Dũng sẽ tiếp tục kết hợp trong một dự án mới đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, sau Thật & Giả đang nhận được sự quan tâm, cả hai bất ngờ tiếp tục công khai “con chung” là một chương trình mai mối, se duyên cho những người đang có nhu cầu tìm kiếm tình yêu.

NSƯT Cát Tường và Trung Dũng sẽ tiếp tục kết hợp trong một dự án mới với chủ đề mai mối.

Theo chia sẻ của Cát Tường, dự án lần này sẽ có sự đồng hành của Trung Dũng trong vai trò “ông mai”, trong khi cô tiếp tục phát huy thế mạnh của một “bà mối” quen thuộc với khán giả. Đặc biệt, cả hai dự định không bó hẹp chương trình trong một không gian cố định mà sẽ đi đến nhiều nơi để kết nối những người độc thân.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, đông đảo khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp đặc biệt này. Nhiều người cho rằng việc Cát Tường trở lại với công việc mai mối, nay có thêm Trung Dũng đồng hành, là sự kết hợp khá thú vị.

“Cát Tường mà làm mai mối thì đúng bài rồi, thêm Trung Dũng nữa là thành cặp ông mai bà mối quá hợp luôn”, một khán giả bình luận.

Người khác hào hứng: “Nghe Cát Tường với Trung Dũng cùng đi se duyên là thấy có mùi thành công rồi đó. Hai anh chị nói chuyện tình cảm chắc cũng nhiều kinh nghiệm lắm”.

Nhiều khán giả đang chờ đợi "con chung" - dự án kết hợp cùng nhau tiếp theo của Cát Tường và Trung Dũng.

Bên cạnh đó, không ít khán giả chú ý đến vốn sống của cả hai nghệ sĩ và cho rằng đây có thể là điểm tạo nên màu sắc riêng cho chương trình. “Có những chuyện tình cảm cần người từng trải mới tư vấn được. Hai anh chị có tuổi và kinh nghiệm, chắc chắn có nhiều góc nhìn thực tế hơn”, một ý kiến viết.

Một số người lại đặc biệt thích thú với hình ảnh Trung Dũng lần đầu đồng hành cùng Cát Tường trong vai trò “ông mai”: “Trung Dũng làm ông mai nghe lạ mà hay nha. Trước giờ quen thấy anh đóng phim, giờ chuyển nghề se duyên cũng đáng hóng”.

Không dừng ở sự tò mò, nhiều người cũng kỳ vọng chương trình sẽ mang đến những câu chuyện tình yêu chân thật. “Hy vọng chương trình có nhiều người thật, chuyện thật và những cái kết thật đẹp. Nếu giúp được những người đang cô đơn tìm thấy nhau thì quá ý nghĩa”, khán giả khác bình luận.

Trong khi đó, một ý kiến nhận được sự đồng tình khi nhắc đến dấu ấn của Cát Tường trong các chương trình mai mối: “Cát Tường đúng là có duyên với nghề bà mối. Lâu rồi mới thấy cô trở lại với vai trò này, giờ có thêm Trung Dũng chắc sẽ nhiều màu sắc hơn”.

Khán giả kỳ vọng kinh nghiệm, trải nghiệm của Cát Tường và Trung Dũng sẽ giúp ích cho nhiều cặp đôi.

Từ sự bất ngờ ban đầu, màn kết hợp của Cát Tường và Trung Dũng đang khiến khán giả dành nhiều sự chờ đợi cho dự án mới. Với hai nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, việc cùng nhau đảm nhận vai trò “ông mai - bà mối” được kỳ vọng sẽ tạo nên những câu chuyện vừa gần gũi, vừa có màu sắc riêng.