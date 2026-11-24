Mới đây, NSND Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh xuất hiện bên xe cơm tấm bình dân, đặc biệt là bàn tay chằng chịt vết sẹo. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả, người tò mò hỏi thăm, người lại hài hước ngỏ ý muốn mua một đĩa cơm từ nam nghệ sĩ.

Cụ thể, NSND Việt Anh chia sẻ: “Tối hôm qua làm Thái Sư, sáng nay đi bán cơm tấm... như cách đây 38 năm tôi làm Chu Phát Viên - sáng đi làm phục vụ quán cà phê của đạo diễn Hoa Hạ... Kkk”. Ở một bài đăng khác, nam nghệ sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi khoe bàn tay đầy sẹo kèm dòng trạng thái: “Mới xong Thái Sư..., sáng nay tay đầy sẹo kkkkk”.

NSND Việt Anh gây chú ý với hình ảnh xuất hiện bên xe cơm tấm. Ảnh: FBNV

Hình ảnh có phần khác lạ của NSND Việt Anh lập tức tạo nên cuộc trò chuyện rôm rả. Một số khán giả hài hước để lại bình luận: “Bán cho em một dĩa cơm đi thầy”, “Bán em dĩa xà bì chưởng đi thầy”. Trong khi đó, nhiều người tò mò về những vết sẹo trên tay nam nghệ sĩ, thậm chí đặt câu hỏi liệu ông có gặp sự cố trong quá trình làm việc hay không.

Trước sự quan tâm của khán giả, NSND Việt Anh cũng trực tiếp tương tác và giải đáp. Khi được hỏi có phải bị thương lúc chặt sườn hay không, ông cho biết đây là vết sẹo do quay phim. Nam nghệ sĩ cũng xác nhận hình ảnh bàn tay đầy sẹo là sản phẩm hóa trang phục vụ vai diễn, không phải vết thương ngoài đời thực hay câu chuyện ông thực sự đi bán cơm tấm.

Đáng chú ý, một khán giả còn chia sẻ vừa ra rạp xem Trại Giam Hạnh Phúc và dành lời khen cho thần thái diễn xuất của NSND Việt Anh. Một số bình luận khác cũng bày tỏ sự thích thú trước tạo hình mới lạ của nam nghệ sĩ.

NSND Việt Anh tiết lộ những vết sẹo trên tay là sản phẩm hóa trang phục vụ cảnh quay. Ảnh: FBNV

NSND Việt Anh là gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Ở tuổi 68, ông vẫn đều đặn tham gia các dự án nghệ thuật, ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Mùi Ngò Gai và Gia Đình Phép Thuật. Với lối diễn xuất giàu kinh nghiệm cùng khả năng hóa thân đa dạng, nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.