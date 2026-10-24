Khán giả phản ứng khi Ngọc Trinh công khai 'người thương'

Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ những thước phim giàu chất thơ, ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện bên một chàng trai trong khung cảnh lãng mạn. Đáng chú ý, cả hai cùng tái hiện hình ảnh đám cưới với tạo hình chỉn chu, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Loạt hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi không khí tình tứ, gợi liên tưởng đến MV Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi.

Danh tính chàng trai xuất hiện bên Ngọc Trinh cũng được khán giả chú ý. Đó là Mạc Trung Kiên, người mẫu từng giành ngôi quán quân The Face Vietnam 2018. Trong những khung hình được hé lộ, cả hai có tạo hình đồng điệu, thể hiện sự ăn ý qua ánh mắt và cử chỉ. Sự kết hợp giữa Ngọc Trinh và Mạc Trung Kiên khiến người xem đặt nhiều kỳ vọng vào sản phẩm sắp tới.

Ngọc Trinh xuất hiện tình tứ bên Mạc Trung Kiên, gợi liên tưởng đến MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh gợi mở về sản phẩm bằng dòng trạng thái “Thiên đường với...” cùng thời điểm ra mắt dự kiến vào 10h ngày 24/10. Tuy nhiên, cô chưa công bố cụ thể đây là MV, phim ngắn hay một sản phẩm giải trí thuộc hình thức khác. Vì vậy, những hình ảnh đám cưới hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định nữ người mẫu đang thông báo chuyện kết hôn ngoài đời.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và mong chờ màn kết hợp. Một người bình luận: “Ra phim đi Trinh ơi, coi hay quá”. Tài khoản khác khen ngợi: “Công nhận Trinh diễn xuất sắc, vừa đẹp vừa thần thái vừa sang vừa ngầu, không chỗ nào chê”. Một số ý kiến còn đưa ra lựa chọn bạn diễn khác, cho rằng Ngọc Trinh sẽ đẹp đôi hơn nếu kết hợp cùng Quốc Trường.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, với hơn 12.700 lượt tương tác, hơn 200 bình luận cùng hơn 100 lượt chia sẻ. Đông đảo khán giả liên tục để lại bình luận xôn xao và tò mò trước khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi.

Những phản hồi này cho thấy loạt hình không chỉ gây chú ý bởi tạo hình cô dâu, chú rể mà còn khơi gợi sự tò mò về nội dung phía sau. Với Ngọc Trinh, đây cũng là dịp để cô tiếp tục thử nghiệm hình ảnh trong các sản phẩm mang tính kể chuyện, thay vì chỉ xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang thông thường.

Người mẫu Mạc Trung Kiên.

Mạc Trung Kiên sinh năm 1997, được biết đến sau khi giành quán quân một chương trình dành cho người mẫu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thanh Hằng. Anh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực người mẫu, thời trang và từng góp mặt trong phim điện ảnh Hạnh Phúc Máu năm 2022. Việc xuất hiện bên Ngọc Trinh trong loạt hình mới giúp tên tuổi của anh tiếp tục được khán giả quan tâm.

Trong khi đó, Ngọc Trinh bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi mở rộng hoạt động sang diễn xuất. Cô từng đóng chính trong Vòng Eo 56 (2016), sau đó góp mặt trong Vu Quy Đại Náo (2019), Duyên Ma (2022), Chị Chị Em Em 2 (2023) và Chị Dâu (2024).

Ngọc Trinh.

Ở phòng vé Việt Nam, Chị Chị Em Em 2 đạt hơn 121 tỷ đồng, còn Chị Dâu thu về hơn 113 tỷ đồng. Đây là những tác phẩm có doanh thu nổi bật trong sự nghiệp điện ảnh của Ngọc Trinh. Năm 2026, cô tiếp tục góp mặt trong phim kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, ra rạp vào tháng 5.

Loạt hình đám cưới bên Mạc Trung Kiên đang thu hút sự chú ý, song Ngọc Trinh chưa tiết lộ thêm thông tin về sản phẩm mới. Với thời điểm ra mắt được hé lộ là 10h ngày 24/10, khán giả hiện chờ đợi màn kết hợp giữa hai người và câu chuyện cụ thể phía sau những khung hình lãng mạn này.