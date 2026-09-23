Khán giả phản ứng khi Hồng Đào công bố ngày trọng đại tại Mỹ cùng NSƯT Hữu Châu

Sau hành trình tạo được dấu ấn tại phòng vé Việt Nam, Lên Hương tiếp tục đón tin vui khi chính thức có lịch khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 9/10. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người yêu mến Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu. Nhiều lời chúc mừng được gửi đến hai nghệ sĩ, trong khi khán giả Việt tại Mỹ cũng háo hức chờ ngày được thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng.

Cụ thể, ngay khi Hồng Đào chia sẻ thông tin Lên Hương sẽ chính thức ra rạp tại Mỹ, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều lời chúc mừng. Không ít khán giả cho rằng việc bộ phim tiếp tục hành trình ở thị trường quốc tế là một dấu mốc đáng nhớ đối với nữ diễn viên sau những thành công mà cô đạt được trong thời gian qua.

Hồng Đào trong phim điện ảnh Lên Hương.

Một số bình luận bày tỏ sự vui mừng khi Hồng Đào tiếp tục có thêm một dự án điện ảnh được giới thiệu đến khán giả Mỹ. “Chúc mừng cô, phim hay thì đi đâu cũng được yêu mến”, “Cuối cùng cũng có ngày được xem Lên Hương ở Mỹ rồi”, “Chúc phim tiếp tục thành công”, “Hồng Đào càng ngày càng có nhiều vai diễn đáng nhớ”,... là một số những phản hồi được khán giả dành cho Hồng Đào.

Việc Lên Hương được phát hành tại Mỹ vì thế không chỉ mở rộng hành trình của bộ phim mà còn tạo thêm cơ hội để Hồng Đào gặp gỡ một bộ phận khán giả vốn đã yêu mến cô qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh Hồng Đào, NSƯT Hữu Châu cũng được nhắc đến trong nhiều bình luận. Trong Lên Hương, nam nghệ sĩ không xuất hiện với thời lượng quá dài nhưng nhân vật của Hữu Châu lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cũng như những diễn biến liên quan đến bà Mũi - nhân vật do Hồng Đào đảm nhận.

Đặc biệt, một chi tiết khiến khán giả tò mò chính là màn “đòi nợ 500 triệu đồng” giữa NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào. Trước đó, NSƯT Hữu Châu từng gọi Hồng Đào bằng tên nhân vật và hài hước tuyên bố: “Nè bà Mũi! Bà chưa trả tôi 500 triệu nghe bà Mũi. Tôi đi la làng khắp các rạp trên toàn quốc mấy ngày thứ bảy, chủ nhật này à. Định quỵt hay gì?”. Màn tương tác dí dỏm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự tự nhiên, ăn ý của hai nghệ sĩ vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời.

NSƯT Hữu Châu từng công khai đòi nợ Hồng Đào 500 triệu đồng từ một tình huống trong Lên Hương.

Không ít khán giả vì thế tò mò muốn biết khoảnh khắc nào trong Lên Hương đã dẫn đến “món nợ 500 triệu đồng” được nhắc đến trên mạng xã hội. Những câu hỏi về vai diễn của Hữu Châu, mối liên hệ giữa nhân vật của anh với bà Mũi hay cách hai nghệ sĩ tạo nên những phân đoạn đáng nhớ cũng trở thành một trong những điểm được khán giả chờ đợi khi phim chính thức ra rạp tại Mỹ.

Từ những phản ứng này có thể thấy, hành trình của Lên Hương đang tiếp tục được khán giả quan tâm sau khi rời thị trường Việt Nam. Với Hồng Đào, ngày 9/10 không chỉ là lịch phát hành một bộ phim mà còn là dịp để cô tiếp tục gặp gỡ những khán giả đã yêu mến mình trong nhiều năm. Còn với NSƯT Hữu Châu, sự xuất hiện trong tác phẩm cùng người bạn lâu năm cũng tạo thêm một điểm nhấn đáng chờ đợi.

Nhiều khán giả đang háo hức chờ đợi phim điện ảnh của Hồng Đào cũng như NSƯT Hữu Châu đổ bộ các rạp tại Mỹ.

Nếu tại Việt Nam, khán giả từng bàn luận về bà Mũi và những câu chuyện xoay quanh nhân vật, thì tại Mỹ, câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trên màn ảnh rộng từ ngày 9/10. Đặc biệt, với sự tò mò dành cho màn “đòi nợ 500 triệu đồng”, không ít khán giả đang chờ xem Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu sẽ mang đến những khoảnh khắc thú vị nào trong Lên Hương.