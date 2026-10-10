Khán giả phản ứng khi Emoura Phạm đoạt Á hậu 4 Miss Grand International

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 77 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả trong nước sau hành trình thể hiện tại cuộc thi.

Trong đêm chung kết, Emoura Phạm lần lượt được gọi tên vào Top 21, Top 10 và Top 5 trước khi khép lại hành trình với danh hiệu Á hậu 4. Thành tích này giúp người đẹp Việt Nam ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.

Emoura Phạm đoạt Á hậu 4 Miss Grand International 2026.

Ngay sau khi kết quả được công bố, nhiều khán giả nhanh chóng bày tỏ phản ứng trên các diễn đàn sắc đẹp. Không ít người gửi lời chúc mừng Emoura Phạm, cho rằng danh hiệu Á hậu 4 là thành quả đáng ghi nhận sau nhiều tuần tranh tài. Đại diện Việt Nam đã trải qua lịch trình hoạt động dày đặc, tham gia các phần thi phụ và liên tục xuất hiện trong những hoạt động bên lề của Miss Grand International 2026.

Bên cạnh những lời động viên, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Emoura Phạm không thể tiến xa hơn. Trước đêm chung kết, người đẹp được kỳ vọng cạnh tranh vị trí cao nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và phong thái tự tin. Việc cô dừng chân ở danh hiệu Á hậu 4 vì thế chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của một số người hâm mộ.

Khán giả chúc mừng nhưng cũng bày tỏ niềm tiếc nuối khi Emoura Phạm đoạt Á hậu 4.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Quá trình học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có lợi thế về ngoại ngữ, giao tiếp và khả năng thích nghi. Những kỹ năng này được cô thể hiện trong suốt các hoạt động tại Miss Grand International 2026, từ giao lưu với thí sinh các nước đến tham gia những phần thi và sự kiện bên lề.

Xuyên suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam được người hâm mộ kỳ vọng có thể cạnh tranh vị trí cao nhất. Dù không giành vương miện, danh hiệu Á hậu 4 vẫn khép lại hành trình Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm bằng một thành tích đáng chú ý. Sự ủng hộ và những lời chúc mừng từ khán giả tiếp tục là điểm nhấn sau đêm chung kết.

Emoura Phạm được nhiều khán giả Việt ủng hộ tại Miss Grand International 2026.