Khán giả phản ứng khi Cát Tường công khai 'hẹn hò' Trung Dũng

Nghệ sĩ Cát Tường vừa đăng tải hình ảnh bên diễn viên Trung Dũng kèm dòng trạng thái: "Hẹn hò với người ấy bàn việc!". Cụm từ "hẹn hò" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, song thực chất đây là dịp để cả hai gặp gỡ, bàn bạc cho một dự án chung vừa lên sóng.

Dự án mới của Cát Tường và Trung Dũng mang tên Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả. Đây là chương trình trò chuyện theo phong cách gần gũi, trong đó hai nghệ sĩ cùng bàn luận về những vấn đề quen thuộc nhưng luôn nhận được sự quan tâm trong đời sống. Thông qua các chủ đề về tình cảm, gia đình và cách ứng xử trong xã hội, chương trình hướng đến việc mang đến nhiều góc nhìn về những giá trị thật - giả được lồng ghép trong các tình huống thực tế.

Cát Tường và Trung Dũng có dịp tái hợp trong dự án mới, nhận nhiều lời khen cùng những góp ý từ khán giả.

Tập đầu tiên của Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả đã lên sóng, nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Một người xem dành lời khen: "Chương trình rất hay, các bạn nói chuyện lưu loát, thông minh".

Một khán giả khác cũng bày tỏ sự yêu thích với màn kết hợp của hai nghệ sĩ: "Hai nghệ sĩ nói hay quá. Chúc mừng hai anh em Dũng Tường nhé. Chúc kênh có nhiều câu chuyện ý nghĩa và cười vui giải trí nha".

Bên cạnh những lời khen, một số khán giả đưa ra góp ý sau tập đầu tiên. Một người nhận xét: "Không biết những tập tiếp theo sẽ rành mạch hơn hay lôi cuốn hơn không, nhưng tập đầu mình vẫn chưa định hình được, thấy hơi rối. Chúc chương trình phát triển và thực tế".

Một khán giả khác cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chương trình, đồng thời góp ý về phần hình ảnh: "Chương trình rất hay. Chúc anh chị thành công. Sẽ theo dõi mỗi tập. Em chỉ góp ý về trang trí. Mình đã đầu tư về chương trình thì nên làm cái bàn trang trí cho nó đẹp mắt một chút".

Nghệ sĩ Cát Tường và diễn viên Trung Dũng là những người bạn tri kỷ.

Cát Tường và Trung Dũng vốn có mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn 30 năm. Cả hai cùng quê Vĩnh Long và từng là bạn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, hai nghệ sĩ nhiều lần đồng hành trong các dự án khác nhau.

Trên màn ảnh nhỏ, Cát Tường và Trung Dũng từng có màn kết hợp được khán giả chú ý khi vào vai vợ chồng trong bộ phim truyền hình dài tập Hạnh phúc bị đánh cắp. Cả hai cũng từng cùng xuất hiện trên sân khấu âm nhạc của chương trình Tình Bolero 2020, mang đến những màn song ca giàu cảm xúc.

Bên cạnh những lần hợp tác, Cát Tường và Trung Dũng đều có sự nghiệp riêng với những dấu ấn khác biệt. Cát Tường được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Cô từng gây ấn tượng với vai Yến trong Đồng tiền xương máu, đồng thời góp mặt trong các dự án điện ảnh như Nhà có 5 nàng tiên và Siêu lừa gặp siêu lầy. Ngoài ra, Cát Tường còn được khán giả biết đến rộng rãi qua vai trò MC của các chương trình hẹn hò như Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa và Ghép đôi thần tốc.

Trong khi đó, Trung Dũng tập trung nhiều vào lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình phía Nam. Nam diễn viên từng đảm nhận vai Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ, vai diễn giúp anh giành giải Mai Vàng. Anh cũng góp mặt trong Lưới trời và Tham vọng giàu sang. Ở lĩnh vực điện ảnh, Trung Dũng từng đảm nhận vai Trung trong Lạc giới, mang về giải thưởng Cánh diều vàng, và tham gia Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải.