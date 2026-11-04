Khán giả phản ứng bất ngờ khi Hà Lê và Tăng Phúc làm mới nhạc Trịnh

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại màn kết hợp giữa Hà Lê và Tăng Phúc khi cả hai cùng thể hiện ca khúc Biển Nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đáng chú ý, thay vì lựa chọn cách thể hiện quen thuộc, hai nam ca sĩ đã mang đến một màu sắc mới cho nhạc phẩm nổi tiếng, khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú.

Hà Lê và Tăng Phúc đang khiến khán giả "dậy sóng" với việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Hà Lê và Tăng Phúc gây ấn tượng bởi sự hòa quyện giữa hai màu giọng khác biệt. Nếu Tăng Phúc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, giàu cảm xúc thì Hà Lê lại tạo điểm nhấn bằng phong cách thể hiện mang dấu ấn cá nhân. Sự kết hợp này góp phần mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho người nghe, đặc biệt là những khán giả trẻ vốn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận kho tàng âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm và được nhiều người chia sẻ. Đáng nói, phần bình luận ghi nhận không ít ý kiến tích cực dành cho màn kết hợp của Hà Lê và Tăng Phúc. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ lại có thể mang đến cảm giác mới mẻ thông qua cách thể hiện của hai nghệ sĩ.

Clip Hà Lê và Tăng Phúc trình diễn Biển Nhớ khiến mạng xã hội rần rần. Nguồn: TikTok vickynguyen0903

Không ít khán giả cho rằng việc làm mới nhạc Trịnh là thử thách không nhỏ, bởi những sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trong cách tiếp cận của Hà Lê và Tăng Phúc đã tạo nên điểm thú vị cho màn trình diễn lần này.

"Không nghĩ Biển Nhớ lại có thể được thể hiện theo cách này. Nghe vừa lạ vừa quen, càng nghe càng cuốn", "Hà Lê và Tăng Phúc đúng là một sự kết hợp bất ngờ. Hai màu giọng khác nhau nhưng lại hòa quyện rất thú vị", "Ban đầu hơi bất ngờ với cách hát, nhưng nghe hết lại thấy rất cảm xúc",... là một số những bình luận bày tỏ sự bất ngờ của khán giả dành cho việc làm mới nhạc Trịnh của Hà Lê và Tăng Phúc.

Thực tế, việc làm mới những sáng tác của Trịnh Công Sơn không còn xa lạ với thị trường âm nhạc Việt Nam. Dẫu vậy, mỗi lần một nghệ sĩ lựa chọn khoác lên những ca khúc kinh điển màu sắc mới, câu chuyện về sự sáng tạo và gìn giữ giá trị nguyên bản lại được đặt ra.

Với Hà Lê và Tăng Phúc, màn kết hợp trong Biển Nhớ cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý, khi âm nhạc của Trịnh Công Sơn tiếp tục được giới thiệu đến công chúng bằng những cách thể hiện khác nhau. Những phản hồi tích cực dành cho đoạn clip cũng phần nào cho thấy sức sống bền bỉ của nhạc Trịnh trong đời sống âm nhạc đương đại.

Những phản hồi tích cực từ màn làm mới bài hát của Hà Lê và Tăng Phúc cho thấy sự ghi nhận của khán giả dành cho nghệ sĩ trẻ.