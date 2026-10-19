Khán giả phẫn nộ vì nữ diễn viên bị đồng nghiệp đụng chạm nhạy cảm

Ngày 19/10, TVBS đưa tin chương trình giải trí All-Star After Festival của đài TBS (Nhật Bản) gây tranh cãi sau khi một nam diễn viên hài có hành động đụng chạm nhạy cảm với đồng nghiệp nữ ngay trên sóng truyền hình. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều phản ứng phẫn nộ từ khán giả.

Chương trình do MC Hiroiki Ariyoshi và cựu thành viên nhóm Nogizaka46 Kazumi Takayama dẫn dắt. Sự việc xảy ra trong phần thi Real-life Ariyoshi’s Wall, nơi các thí sinh phải vượt qua bức tường cao 2,7m trong thời gian giới hạn.

Nữ diễn viên hài Buruma Konno bị đụng chạm nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: TBS

Khi nữ diễn viên hài Buruma Konno đang trèo lên tường, Tacos, thành viên nhóm hài Marie Marie, đứng bên dưới bất ngờ đưa tay chạm vào và bóp mông cô. Hành động này được máy quay ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả chỉ trích hành vi của Tacos là phản cảm, không phù hợp với bối cảnh chương trình. Một số bình luận bày tỏ sự khó chịu: “Ghê tởm quá”, “Tại sao lại có hành động như vậy?”.

Ngay tại trường quay, MC Kazumi Takayama nhận xét: “Cách chạm này không thoải mái chút nào”. MC Hiroiki Ariyoshi cũng lên tiếng: “Cô ấy bị đụng chạm quá đáng rồi đấy”.

Theo TVBS, luật chơi cho phép người đứng bên dưới hỗ trợ thí sinh bằng cách đỡ hoặc đẩy họ lên tường. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc hỗ trợ không đồng nghĩa với quyền chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể người khác.

Đoạn video càng gây tranh cãi khi máy quay tiến gần để ghi lại tình huống, trong lúc một số người tại trường quay vẫn cười đùa.

Nam diễn viên Tacos hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Ảnh: TVBS

Tính đến thời điểm TVBS đưa tin, đài TBS và ê-kíp All-Star After Festival chưa đưa ra phản hồi chính thức. Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Nhật Bản về ranh giới giữa trò đùa trên truyền hình và hành vi xâm phạm không gian cơ thể của người khác.

Buruma Konno sinh năm 1986 tại Tokyo, Nhật Bản. Cô là diễn viên hài trực thuộc công ty giải trí Shochiku Geino, bắt đầu hoạt động từ năm 2009 và được biết đến qua các tiết mục độc thoại, chơi chữ và ứng tác hài.

Đoạn video được lan truyền (TBS):