Khán giả nói gì về ngày trọng đại của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan?

Phim kinh dị - tâm linh Huyết Thống vừa công bố lịch khởi chiếu mới. Theo đó, tác phẩm sẽ chính thức ra rạp vào ngày 25/12/2026, thay cho lịch phát hành trước đó. Phim có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 23/12 và trong cả ngày 24/12.

Lịch chiếu mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi Huyết Thống đánh dấu lần đầu Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hợp trên màn ảnh rộng với vai vợ chồng. Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai bác sĩ Tâm, còn Lan Phương đảm nhận nhân vật Thương - vợ anh và mẹ của bé Ân.

Phim Huyết Thống có Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn và Lan Phương chính thức công bố dời lịch chiếu đến 25/12. Ảnh: NSX

Theo nội dung được giới thiệu, bác sĩ Tâm vốn đặt niềm tin vào khoa học và y học nhưng buộc phải đối diện với những hiện tượng kỳ bí xảy đến với con gái. Để giải cứu bé Ân, anh phải hợp tác với thầy pháp Liêm (Quang Tuấn), từ đó mở ra cuộc đối đầu giữa y học, niềm tin và thế giới tâm linh.

Sau khi thông tin lịch chiếu mới được công bố, phản ứng của khán giả được chia thành nhiều luồng. Một bộ phận cho rằng việc Huyết Thống lùi lịch có thể khiến tác phẩm mất đi phần nào lợi thế về độ nóng của dàn diễn viên.

Đáng chú ý, Quách Ngọc Ngoan hiện nhận được sự quan tâm lớn nhờ Trại Buôn Người. Bộ phim đang duy trì thành tích phòng vé ấn tượng và giúp nam diễn viên trở thành một trong những cái tên được chú ý tại rạp. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng nếu Huyết Thống ra mắt sớm hơn, tác phẩm có thể tận dụng tốt hơn sự quan tâm dành cho Quách Ngọc Ngoan sau màn trở lại.

Lan Phương vai vợ bác sĩ Tâm.

Lan Phương cũng là cái tên được khán giả quan tâm sau thành công của Phí Phông, bộ phim từng vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Việc nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng trong một dự án kinh dị - tâm linh vì thế được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho Huyết Thống.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại cho rằng việc dời lịch có thể là lựa chọn thận trọng của ê-kíp. Trại Buôn Người hiện vẫn duy trì sức hút tại phòng vé, trong khi thời gian tới thị trường còn có thêm nhiều tác phẩm quy tụ những tên tuổi đáng chú ý. Nếu Huyết Thống cùng thời điểm đối đầu với quá nhiều phim mạnh, việc chờ thị trường hạ nhiệt có thể giúp tác phẩm có thêm dư địa tiếp cận khán giả.

Bên cạnh câu chuyện về Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương, thời điểm 25/12 cũng khiến một số khán giả đặt câu hỏi về mức độ cạnh tranh của phim Việt tại phòng vé cuối năm. Tháng 12 là giai đoạn các bom tấn quốc tế đổ bộ, khiến cuộc đua suất chiếu trở nên khốc liệt hơn.

Một số bình luận cho rằng nếu Huyết Thống lựa chọn tháng 11, bộ phim có thể tránh được phần nào áp lực cạnh tranh từ loạt bom tấn Hollywood. Ngược lại, cũng có ý kiến nhận định dịp cuối năm là thời điểm khán giả có nhu cầu giải trí cao, đặc biệt với những tác phẩm kinh dị có khả năng tạo hiệu ứng truyền miệng.

Quang Tuấn và quách Ngọc Ngoan lần nữa đối đầu trong Huyết Thống.

Với Huyết Thống, việc điều chỉnh lịch phát hành đồng nghĩa khán giả sẽ phải chờ thêm để chứng kiến màn kết hợp đầu tiên của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trên màn ảnh rộng. Trong phim, cả hai không chỉ đóng vai vợ chồng mà còn cùng trải qua biến cố liên quan đến cô con gái nhỏ, giữa những bí mật gia đình kéo dài suốt 12 năm.

Sau nhiều lần được khán giả quan tâm bởi những dự án riêng, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đang đứng trước một lần kết hợp đáng chú ý. Câu hỏi còn lại là liệu Huyết Thống có thể tận dụng được sức nóng của hai diễn viên và tạo dấu ấn khi chính thức ra rạp vào dịp Giáng sinh năm nay.