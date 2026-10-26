Khán giả mong chờ Lưu Diệc Phi tái xuất

Sau thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chính thức công bố dự án phim tiếp theo. Khoảng thời gian gần 900 ngày chưa trở lại phim trường khiến sự nghiệp của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là khi gần đây xuất hiện tin đồn cô mất cùng lúc 4 hợp đồng đại diện thương hiệu.

Với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi từng xây dựng vị thế vững chắc qua nhiều tác phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, việc vắng bóng quá lâu cũng khiến một bộ phận khán giả lo ngại sức hút của nữ diễn viên có thể bị ảnh hưởng. Khi thị trường phim ảnh liên tục xuất hiện những gương mặt mới, sự thiếu vắng các vai diễn mới khiến công chúng càng mong chờ ngày cô trở lại màn ảnh.

Lưu Diệc Phi chưa công bố dự án phim mới sau gần 3 năm vắng bóng.

Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng khoảng nghỉ của Lưu Diệc Phi không đồng nghĩa với việc cô thiếu cơ hội đóng phim. Nữ diễn viên được cho là có yêu cầu cao đối với kịch bản, nhân vật và ê-kíp hợp tác, kiên trì với nguyên tắc thà không nhận phim còn hơn lựa chọn tác phẩm không phù hợp. Bên cạnh đó, ngân sách sản xuất phim ảnh ngày càng bị thắt chặt cũng khiến nhiều đoàn phim khó đáp ứng mức thù lao của những ngôi sao hàng đầu.

Tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo cũng chưa đủ để khẳng định sức hút thương mại của Lưu Diệc Phi đang suy giảm. Việc các hợp đồng kết thúc có thể xuất phát từ thời hạn hợp tác thông thường, thay vì thương hiệu chủ động chấm dứt quan hệ với nữ diễn viên. Đáng chú ý, Luckin Coffee gần đây vẫn đăng tải hình ảnh quảng bá có sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi, khiến nhiều người cho rằng cần thận trọng trước những thông tin chưa được xác nhận.

Thực tế, việc lựa chọn dự án kỹ lưỡng có thể giúp Lưu Diệc Phi duy trì hình ảnh và tránh sự xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Tuy nhiên, khoảng nghỉ kéo dài cũng khiến khán giả thiếu cơ hội chứng kiến những bước tiến mới trong diễn xuất của cô. Với một ngôi sao từng tạo được dấu ấn qua nhiều vai diễn, sự trở lại sau thời gian dài càng được kỳ vọng sẽ mang đến một hình tượng mới mẻ.

Lưu Diệc Phi được kỳ vọng trở lại với một vai diễn mới sau thời gian dài im ắng.

Trong gần 3 năm qua, Lưu Diệc Phi từng được đồn đoán có khả năng tham gia bộ phim cổ trang Hàm Tuyết, nhưng dự án vẫn chưa được chính thức xác nhận. Vì vậy, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi thông tin cụ thể về tác phẩm tiếp theo của nữ diễn viên.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có đủ cơ sở để xem những tin đồn về hợp đồng quảng cáo là dấu hiệu cho thấy Lưu Diệc Phi đang xuống dốc. Điều khán giả mong đợi hơn cả vẫn là ngày “thần tiên tỷ tỷ” trở lại màn ảnh với một vai diễn xứng đáng. Sau gần 900 ngày vắng bóng, màn tái xuất của cô không chỉ được kỳ vọng giải tỏa sự chờ đợi của người hâm mộ, mà còn là cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế của mình.