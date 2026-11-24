Những câu chuyện nguồn cội được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Diễn ra lúc 20h ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về nguồn cội, sức sống và khát vọng vươn xa của văn hóa dân tộc.

Khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc với phần khai từ “Đất nước muôn đời”, ba chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Một cảnh trong huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ. Ảnh: Ngọc Tú

Ngay từ phần mở màn, huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển được tái hiện bằng âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác. Tiếng trống đồng vang lên, hình tượng cánh chim Lạc xuất hiện, gợi nhắc về nguồn gốc thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”. Những câu chuyện tưởng như đã quen thuộc qua trang sách, lời kể được khoác lên diện mạo mới, trở nên sinh động và gần gũi với công chúng.

Từ huyền tích dựng nước, mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài bằng những chất liệu bình dị trong đời sống người Việt: Lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất. Qua từng tiết mục, văn hóa không còn là khái niệm xa xôi mà hiện diện trong những ký ức, nếp sống và tình cảm thân thuộc của mỗi người.

Ca sĩ Đông Hùng thể hiện ca khúc "Đường lên phía trước". Ảnh: Văn Tuyến

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa những giọng ca gắn bó với ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ và các nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu mến. Sự hội tụ của Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc mang đến màn giao thoa giữa những giọng ca giàu dấu ấn và sức trẻ đương đại. Bên cạnh đó, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi cũng tạo nên sự kết hợp đa thế hệ, góp phần thể hiện sức sống và khả năng tiếp nối của âm nhạc Việt Nam.

Cùng chạm vào niềm tự hào văn hóa Việt

Sức hấp dẫn của “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ đến từ quy mô sân khấu hay những màn trình diễn được dàn dựng công phu, mà còn ở cách chương trình khơi gợi cảm xúc và đưa khán giả đến gần hơn với những giá trị văn hóa dân tộc.

Bạn Nguyễn Thanh Hà, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ đã háo hức mong chờ chương trình ngay từ khi đọc những thông tin giới thiệu trên các kênh truyền thông. Với bạn, được theo dõi một đêm nghệ thuật quy tụ nhiều sắc màu văn hóa là dịp để cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. “Khi tìm hiểu về chương trình, trong mình đã dâng lên niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc giúp mình hiểu thêm về văn hóa dân tộc”, Hà bày tỏ.

"Muôn sắc Việt Nam" mang đến những màn nghệ thuật mãn nhãn. Ảnh: Văn Tuyến

Còn với bà Nguyễn Thị Xuyên (phường Ngọc Hà, Hà Nội) niềm vui khi đến với chương trình trước hết là được trực tiếp thưởng thức tiếng hát của những nghệ sĩ mà mình yêu mến, như Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Bà cho rằng, được nghe lại những giọng ca gắn bó với nhiều thế hệ khán giả trong một chương trình tôn vinh văn hóa dân tộc là trải nghiệm đặc biệt, vừa gợi nhớ những ký ức đẹp, vừa đem đến cảm xúc mới mẻ.

Ở góc nhìn của người trẻ, bạn Nguyễn Hồng Trang (xã Tam Hưng) đặc biệt ấn tượng khoảnh khắc những sắc màu văn hóa vùng miền cùng hội tụ trên sân khấu. Trang cho rằng, mỗi vùng đất, mỗi nét văn hóa và giai điệu đều mang một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh Việt Nam đa dạng nhưng thống nhất.

“Mình rất xúc động khi được chứng kiến những sắc màu ấy cùng hòa quyện trong một chương trình nghệ thuật, vừa sống động, gần gũi, vừa khơi dậy niềm tự hào. Mình mong sau đêm diễn, mỗi khán giả không chỉ có thêm kỷ niệm đẹp mà còn hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về đất nước mình”, Trang chia sẻ.

Một tiết mục trong chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Văn Tuyến

Việc đặt những ca khúc đi cùng năm tháng bên cạnh các sáng tác mới, để nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng thể hiện một tiết mục không đơn thuần tạo nên sự mới lạ trong biểu diễn. Đó còn là cách những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng ngôn ngữ của từng thời đại. Từ những giai điệu thân quen đến âm hưởng trẻ trung, hiện đại, mỗi nghệ sĩ và mỗi khán giả đều có cách riêng để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Qua những màn trình diễn giàu màu sắc và cảm xúc, “Muôn sắc Việt Nam” mở ra một không gian để công chúng vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa nhìn lại những giá trị làm nên bản sắc dân tộc. Khi truyền thống được kể bằng ngôn ngữ gần gũi với hôm nay, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sống động trong tình yêu và sự đón nhận của các thế hệ khán giả.