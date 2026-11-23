Mới đây, Lan Phương đăng tải hình ảnh chụp cùng gia đình trên trang cá nhân. Đi kèm bức ảnh, nữ diễn viên viết: "Gia đình này cuối tháng 12 sẽ được gặp khán giả ạ”. Khoảnh khắc bốn nhân vật xuất hiện bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người tò mò về câu chuyện gia đình trong dự án điện ảnh mới.

Thực chất, đây là hình ảnh các nhân vật trong phim, không phải thông tin về gia đình ngoài đời của Lan Phương. Trong khung hình, nữ diễn viên đứng cạnh Quách Ngọc Ngoan, cùng diễn viên nhí Phùng Nhã Khanh và NSƯT Kim Phương với biểu cảm gần gũi. Tạo hình này phần nào hé lộ mối quan hệ giữa các nhân vật, đồng thời gợi sự tò mò về những biến cố mà gia đình sẽ phải đối mặt trong Huyết Thống.

Lan Phương đăng tải hình ảnh chụp cùng gia đình trong Huyết Thống trên trang cá nhân.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự mong đợi dành cho Lan Phương. Một người nhận xét: "Lan Phương giỏi lắm, vào vai rất ngọt, thích xem cháu diễn, diễn mà như không diễn". Ý kiến khác cũng hào hứng: "Đang hóng xem Lan Phương". Bên cạnh đó, một số khán giả gửi lời động viên, khen ngợi nữ diễn viên và mong cô tiếp tục có thêm những dự án chất lượng.

Sự kết hợp giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan cũng nhận được nhiều chú ý. Một khán giả nhận xét cả hai "rất đẹp đôi", trong khi người khác bày tỏ sự háo hức khi được gặp lại nữ diễn viên trên màn ảnh. Những phản hồi này cho thấy khán giả đang dành sự quan tâm nhất định cho màn kết hợp của hai nghệ sĩ trong bộ phim sắp tới.

Trong Huyết Thống, Lan Phương đảm nhận vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Hai người có một gia đình tưởng chừng bình yên, nhưng cuộc sống dần đảo lộn khi con gái bé Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường liên quan đến một oán linh. Trước biến cố của con, Thương phải đối diện với nỗi sợ hãi và tìm mọi cách bảo vệ gia đình.

Lan Phương đảm nhận vai Thương trong Huyết Thống.

Với vai diễn này, Lan Phương tiếp tục thử sức ở dòng phim kinh dị nhưng mang đến một hình tượng giàu cảm xúc. Thương là người phụ nữ đời thường, đồng thời là người mẹ bị đẩy đến giới hạn khi chứng kiến con gái gặp biến cố. Nhân vật đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp, từ lo lắng, bất lực đến quyết tâm bảo vệ người thân.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan vào vai bác sĩ Tâm, một người thành đạt và đặt niềm tin vào khoa học, y học. Khi con gái gặp chuyện, anh phải đối diện với những sự việc vượt ngoài khả năng lý giải thông thường. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa các nhân vật góp phần tạo nên những xung đột cho câu chuyện. Bên cạnh hai diễn viên, Quang Tuấn đảm nhận vai Liêm, một thầy pháp tin vào luật nhân quả.

Bộ phim khai thác những bí mật gia đình, nghiệp báo và món nợ kéo dài suốt 12 năm. Khi quá khứ dần được khơi lại, các nhân vật phải đối diện với những hậu quả đe dọa chính những người thân yêu. Huyết Thống dự kiến khởi chiếu cuối tháng 12. Với Lan Phương, đây là dịp trở lại màn ảnh rộng trong một vai diễn giàu cảm xúc, tiếp nối hành trình gắn bó với dòng phim kinh dị qua Kẻ Ăn Hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.