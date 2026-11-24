Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam" với sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng quy mô dự kiến 50.000 khán giả, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm hội văn hóa, âm nhạc và ánh sáng giàu cảm xúc, tôn vinh bản sắc và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (phải), 52 tuổi, đến từ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên cùng 2 người em trong gia đình đến sớm để tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Thanh

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, 52 tuổi, đến từ phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên cùng 2 người em gái có mặt tại khu vực check in chờ đến giờ G để được vào sân vận động tham dự chương trình. Chị Hằng cho biết: Sau khi săn được vé thành công, chị thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban tổ chức về các quy định, lưu ý khi đến tham dự chương trình. Chính vì vậy, để tránh tắc đường, 3 chị em chị đã bắt taxi từ sớm để di chuyển từ Thái Nguyên xuống Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng sẵn sàng hòa mình vào đêm nghệ thuật. Ảnh: Thanh Thanh

Qua theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, cả 3 chị em đã vào đúng cổng chờ. Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên. Thời tiết Hà Nội hôm nay khá lạnh, để giữ gìn sức khỏe, chị đã chuẩn bị trang phục đủ giữ ấm và không quên mang theo khăn in hình cờ đỏ sao vàng để hòa mình vào chương trình nghệ thuật quy mô hoành tránh và mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam tới cộng đồng.

Hai mẹ con chị Hoàng Kim Tuyến đến từ Xuân Mai. Ảnh: Thanh Thanh

Ưu tiên trang phục mang bản sắc văn hóa Việt Nam, chị Hoàng Kim Tuyến, xã Xuân Mai, Hà Nội đi cùng con gái Nguyễn Thảo Hiền đã chọn trang phục áo dài và có mặt rất sớm tại cổng chờ chech-in. Em Nguyễn Thảo Hiền chia sẻ: Nhận được thông tin khuyến khích của Ban tổ chức về ưu tiên mặc trang phục truyền thống. Hai mẹ con em quyết định chọn mặc áo dài. Cả hai mẹ con có rất nhiều áo dài với màu sắc, chất liệu khác nhau nhưng tối qua hai mẹ con thống nhất chọn áo dài màu hồng, tông xoẹt tông vừa thể hiện sự ngọt ngào, nữ tính và tinh thần vui tươi, hạnh phúc đặc biệt là mong muốn lan tỏa hình ảnh của áo dài Việt Nam, đặc biệt là tham dự sự kiện vào đúng ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Hai mẹ con chị Hoàng Kim Tuyến lựa chọn mặc áo dài tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Thanh

Với quy mô sự kiện với 50.000 khán giả, mỗi khán giả khi đến với “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là người thưởng thức nghệ thuật mà còn có thể trở thành một sắc màu văn hóa, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của đêm hội nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức.

Rất đông khán giả đã có mặt tại cổng Sân vận động Mỹ Đình chờ check in. Ảnh: Thanh Thanh

Cùng với khán giả trực tiếp có mặt tại sân vận động, thì đối với khán giả không có điều kiện đến sân vận động, Ban tổ chức thông tin chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Khung giờ truyền hình trực tiếp của Hà Nội dự kiến từ 19 giờ đến 22 giờ, trong đó từ 19 giờ đến 20 giờ là các hoạt động bên lề, không khí trước giờ khai màn và các tiết mục mở màn; từ 20 giờ đến 22 giờ là chương trình nghệ thuật chính thức