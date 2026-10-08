Khán giả hụt hẫng vì đoạn kết vội của Mùa Hè Năm Ấy

Tập cuối Mùa Hè Năm Ấy đã khép lại hành trình của Phương và Khánh bằng một cái kết có hậu. Sau 10 năm xa cách, cả hai đối diện với những tổn thương trong quá khứ, nói rõ tình cảm và quyết định trở về bên nhau. Tuy nhiên, cách bộ phim giải quyết hàng loạt nút thắt ở chặng cuối lại khiến một bộ phận khán giả hụt hẫng.

Trong những tập cuối, nhiều bí mật quan trọng đồng loạt được hé lộ và xử lý. Khánh từng nhận tội thay Phương và phải đi tù 2 năm. Khi biết sự thật, Phương có cơ hội hiểu rõ hơn lý do khiến Khánh rời xa mình. Bà Ngọc cũng tìm đến gia đình Khánh để xin lỗi, qua đó những mâu thuẫn giữa hai bên dần được tháo gỡ.

Bà Ngọc cũng tìm đến gia đình Khánh để xin lỗi, qua đó những mâu thuẫn giữa hai bên dần được tháo gỡ.

Vấn đề là những biến cố vốn được xây dựng trong thời gian dài lại được giải quyết khá nhanh. Phương và Khánh chỉ cần đối diện, nói ra những tổn thương đã chất chứa để tiến đến việc nối lại tình cảm. Một câu chuyện từng đặt nhiều kỳ vọng vào quá khứ của hai nhân vật vì thế không có nhiều thời gian để đào sâu những hệ quả mà họ phải trải qua.

Tuyến công việc của Phương cũng được khép lại trong thời gian ngắn. Tùng sử dụng khoản tiền 400 triệu đồng của Vương để tìm bằng chứng, giúp Phương làm rõ việc gói thầu của Khánh không xuất phát từ sự ưu ái cá nhân. Sau đó, Phương quyết định nghỉ việc, trong khi Vương và Châu lần lượt mất thế chủ động. Hàng loạt vấn đề được giải quyết liên tiếp khiến nhịp phim ở chặng cuối trở nên nhanh hơn đáng kể so với phần trước.

Mùa Hè Năm Ấy khép lại chuyện tình Phương và Khánh bằng cái kết đẹp nhưng để lại nhiều tiếc nuối.

Đáng chú ý nhất là cú twist xuất hiện ở những phút cuối. Sau màn tỏ tình của Phương và Khánh, câu chuyện bất ngờ trở lại công viên thời cấp 3. Khánh tỉnh dậy và nhận ra những biến cố trong 10 năm sau chỉ là một giấc mơ. Những nhân vật, sự việc từng xuất hiện trong giấc mơ tiếp tục lần lượt xuất hiện trước mắt anh, trước khi bộ phim khép lại ở mùa hè năm ấy.

Cách kết thúc này tạo bất ngờ nhưng cũng khiến một số khán giả cảm thấy hụt hẫng. Bởi trước đó, chuyện Khánh đi tù, Phương phải xa người mình yêu, những hiểu lầm giữa hai gia đình và các biến cố trong công việc đều được xây dựng như những sự kiện có ảnh hưởng lớn đến nhân vật. Khi tất cả được đặt trong một giấc mơ, sức nặng của những biến cố này phần nào bị giảm đi.

Bên cạnh đó, một số tuyến nhân vật phụ như Thúy và Long cũng không có nhiều thời lượng để khép lại câu chuyện ở chặng cuối. Trong khi đó, các nút thắt chính liên tục được giải quyết chỉ trong vài tập, tạo cảm giác phần kết bị dồn ép.

Việc các câu chuyện đồng loạt được tháo gỡ, sau đó kết thúc bằng cú twist giấc mơ khiến Mùa Hè Năm Ấy để lại cảm giác chưa trọn vẹn với một bộ phận khán giả.

Vì vậy, điều khiến khán giả tiếc nuối không hẳn nằm ở việc Phương và Khánh có một cái kết hạnh phúc, mà ở cách bộ phim đi đến kết quả ấy. Sau hành trình dài xây dựng những bí mật và hiểu lầm, người xem có lý do để chờ đợi một đoạn kết được triển khai kỹ hơn. Việc các câu chuyện đồng loạt được tháo gỡ, sau đó kết thúc bằng cú twist giấc mơ khiến Mùa Hè Năm Ấy để lại cảm giác chưa trọn vẹn với một bộ phận khán giả.