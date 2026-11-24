Không khí sôi động trước giờ sân khấu sáng đèn

Chiều 24-11, càng gần giờ mở cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không khí bên ngoài khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” càng trở nên sôi động. Từng nhóm khán giả, gia đình, bạn trẻ và các đoàn đại biểu từ nhiều địa phương lần lượt có mặt, xếp hàng chờ vào sân. Trên tay là cờ đỏ, đèn cổ vũ, nhiều người chuẩn bị sẵn những phụ kiện mang màu sắc Việt Nam, mong chờ được hòa mình vào không khí của ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt vượt đường xa đến Hà Nội, háo hức hòa mình vào ngày hội văn hóa. Ảnh: Mai Khôi

Vượt quãng đường từ Hà Tĩnh ra Hà Nội từ tối hôm trước, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1972, không giấu được niềm háo hức khi có mặt tại Mỹ Đình. Bà cho biết, đây là sự kiện lớn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, lần đầu được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình nên chị rất mong muốn trực tiếp tham dự. Chuyến đi càng có ý nghĩa khi con gái chị cũng tham gia công tác tổ chức sự kiện.

“Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ: Cờ Tổ quốc, dán má, đèn nháy... Nói chung là tất cả mọi thứ để tối nay cùng "bung lụa"và cháy hết mình với cả sân vận động, bà Nguyệt chia sẻ. Với bà, được có mặt tại một sự kiện văn hóa quy mô lớn, cùng hàng nghìn người hòa chung không khí là trải nghiệm đáng mong chờ.

Cùng chung sự háo hức ấy, nhóm bạn thân đến từ phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ cũng có mặt từ sớm. Cô Lã Hoàng Hồng Trang, đại diện nhóm cho biết, cô cùng các bạn di chuyển từ nhà xuống Hà Nội và chờ tại khu vực cổng sân vận động từ trưa nay. Dù phải đi xa, các thành viên đều thu xếp công việc gia đình để tham dự chương trình mà cô cho là hiếm có.

Cô Lã Hoàng Hồng Trang (thứ hai bên trái) cùng đoàn đại biểu Phú Thọ có mặt từ sớm, chờ đợi chương trình biểu diễn. Ảnh: Mai Khôi

Cô Trang ấn tượng với quy mô tổ chức và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ người lớn tuổi đến giới trẻ. “Thấy một không khí vô cùng sôi động, được tất cả các tầng lớp dù già trẻ, các thế hệ và khối lãnh đạo từ các tỉnh đi rất xa đến đây từ rất sớm ủng hộ”, cô Trang nói.

Khi âm nhạc kết nối tình yêu và niềm tự hào văn hóa Việt

Không chỉ đến để thưởng thức một chương trình nghệ thuật, nhiều khán giả còn kỳ vọng được hòa mình vào không gian âm nhạc mang tinh thần dân tộc, nơi những ca khúc về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam được thể hiện trên sân khấu lớn.

Sinh viên Vũ Đức Hạnh tranh thủ sắp xếp việc học để đến thưởng thức chương trình và cổ vũ nghệ sĩ yêu thích. Ảnh: Mai Khôi

Em Vũ Đức Hạnh, sinh viên Trường Đại học Hà Nội, có mặt từ khoảng 15h để chờ chương trình. Dù ngày hôm sau có bài thi, Hạnh vẫn chủ động sắp xếp việc học để không bỏ lỡ đêm nghệ thuật. Em cho biết biết đến chương trình qua Facebook, đăng ký vé khá nhanh và đặc biệt yêu thích một số nghệ sĩ tham gia, trong đó có nghệ sĩ Đông Hùng.

“Em cảm thấy rất tự hào khi được tham gia chương trình ý nghĩa về đất nước. Đây là dịp để em tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, đồng thời được thưởng thức những ca khúc viết về quê hương, con người và đất nước”, Hạnh chia sẻ.

Cùng chung kỳ vọng về ý nghĩa chương trình, cô Lã Hoàng Hồng Trang mong muốn những sự kiện văn hóa như “Muôn sắc Việt Nam” sẽ được tổ chức thường xuyên, có sức lan tỏa tới nhiều địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo cô, những chương trình như vậy góp phần để mỗi người hiểu hơn về nguồn cội, thêm tự hào về truyền thống và bản sắc dân tộc.

Khán giả hào hứng tại khu vực fanzone trước giờ diễn ra chương trình. Ảnh: Nguyễn Thanh

Từ những người vượt đường xa đến các bạn trẻ tranh thủ việc học, mỗi khán giả có một lý do riêng để đến với “Muôn sắc Việt Nam”. Nhưng điểm chung là sự mong đợi, niềm vui và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Trước giờ sân khấu sáng đèn, chính sự hiện diện, những lá cờ và tiếng nói đầy hào hứng của khán giả đã góp phần tạo nên không khí đặc biệt cho ngày hội.