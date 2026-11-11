Khán giả háo hức nhận vé chương trình nghệ thuật 'Tinh hoa Văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền'

Ngày 24/11/2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, với hơn 400 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các chương trình hưởng ứng.

Chương trình nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, diễn ra vào 14 giờ ngày 24/11 tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Ocean City, Hưng Yên.

Người dân xếp hàng chờ phát vé chương trình nghệ thuật Tinh hoa Văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền tại trụ sở Báo Thể thao và Văn hóa sáng ngày 11/11. ẢNH: Hòa Nguyễn

Trong không khí hướng tới ngày đặc biệt này, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã đến Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam), xếp hàng nhận vé miễn phí tham dự chương trình nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền".

Phát vé miễn phí chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam

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Hội tụ ba miền"

Từ sáng sớm 11/11, tại trụ sở Báo Thể thao và Văn hóa, số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng chờ nhận vé. Người biết đến chương trình qua bạn bè, người được con cháu giới thiệu, nhưng đều chung niềm háo hức khi có cơ hội thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy tụ những sắc màu văn hóa ba miền.

Có mặt từ khoảng 10 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Thu Trang (Hà Nội) cho biết biết đến chương trình qua sự giới thiệu của bạn bè và rất mong chờ được tham dự. Theo chị, đây là hoạt động ý nghĩa trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, giúp công chúng, nhất là người trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc.

Công tác đón tiếp và phát vé được đảm bảo, mỗi người đăng ký đều nhận được vé. ẢNH: Hòa Nguyễn

Cùng chung sự háo hức, Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cho biết dù thời tiết lạnh, em vẫn cảm thấy vui khi được cùng bạn bè chờ nhận vé. Thảo mong muốn chương trình sẽ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật thú vị, không chỉ để thưởng thức mà còn là dịp gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Không chỉ thu hút giới trẻ ở Hà Nội, chương trình còn nhận được sự quan tâm của người dân đến từ nhiều địa phương. Cô Nguyễn Thị Kim Chung, từ Huế ra Hà Nội sống cùng các con, biết đến chương trình qua lời giới thiệu của con trai. Cô đặc biệt vui khi có cơ hội nhận vé miễn phí để thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của ba miền trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Người dân háo hức khi nhận được tấm vé tham dự chương trình. ẢNH: Hòa Nguyễn

Sau thời gian chờ đợi, những tấm vé mời được trao tận tay người dân. Niềm vui và sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt các bạn học sinh, sinh viên khi có cơ hội tham dự một chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa.

Minh Đức, học sinh Trường THPT Trần Phú, cho biết đã có mặt từ 7 giờ sáng để chờ nhận vé. Dù phải đợi khá lâu, em vẫn rất vui khi cầm trên tay tấm vé mời và mong sớm đến ngày được thưởng thức chương trình. Trong khi đó, học sinh Phạm Bích Hà bày tỏ niềm vui khi trở thành một trong những khán giả may mắn nhận được vé. Hà hy vọng chương trình sẽ mang lại nhiều ấn tượng đẹp cho mình và các bạn, đồng thời trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Người dân chia sẻ cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ sau khi nhận vé tại Báo Thể thao và Văn hóa. ẢNH: Hòa Nguyễn

Chương trình nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, được xây dựng như một hành trình bằng âm nhạc, lời ca và ngôn ngữ sân khấu nhằm tôn vinh bản sắc thống nhất trong đa dạng, đưa di sản đến gần công chúng bằng hình thức đương đại, giàu cảm xúc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như quan họ, chèo, xẩm, ví giặm, đờn ca tài tử và cải lương. Qua sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, chương trình tái hiện vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng thời gửi gắm thông điệp về gìn giữ và tiếp nối di sản.

Trailer giới thiệu Chương trình nghệ thuật Tinh hoa Văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền