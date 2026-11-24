Sẵn sàng cho đêm hội nghệ thuật

Bên trong Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các khu vực fanzone gần sân khấu dần kín khán giả. Không gian sân khấu rộng lớn, hệ thống ánh sáng, màn hình LED cùng các hạng mục được dàn dựng công phu càng làm tăng sự mong đợi. Nhiều khán giả hào hứng check-in, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, trò chuyện cùng bạn bè và chờ đón sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong đêm diễn.

Bất chấp thời tiết se lạnh, không khí tại sân vận động mỗi lúc một náo nhiệt. Không chỉ là một concert quy mô lớn, “Muôn sắc Việt Nam” còn trở thành điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật, yêu văn hóa dân tộc. Khán giả thuộc nhiều thế hệ cùng hội tụ, mang theo niềm tự hào và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Tính đến 18h00 ngày 24-11, khu vực fanzone gần như đã được lấp kín. Ảnh: Ngọc Tú

Theo ghi nhận của phóng viên, để phục vụ chương trình, những ngày qua, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ với sự tham gia của nhiều lực lượng. Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn được đặc biệt chú trọng. Lực lượng Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn khán giả vào sân, bảo đảm trật tự trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, hậu cần được khẩn trương hoàn tất trước giờ biểu diễn. Các công nhân tập trung làm sạch khu vực ghế ngồi, thu gom rác, kiểm tra các hạng mục phục vụ khán giả. Đáng chú ý, 80 nhà vệ sinh phụ trợ được bố trí quanh sân vận động, có nhân lực thường trực phục vụ người tham dự. Các điểm trông giữ phương tiện miễn phí cũng được chuẩn bị nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả.

Trên sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các hạng mục kỹ thuật đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho những màn trình diễn quy mô lớn. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 17 phút, kết hợp với âm nhạc, được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng cho đêm nghệ thuật.

Sự chuẩn bị đồng bộ, chu đáo của các lực lượng góp phần tạo điều kiện để khán giả có những trải nghiệm trọn vẹn trong ngày hội văn hóa lớn của Thủ đô và đất nước.

Chung nhịp đập tự hào về văn hóa Việt

Giữa không khí náo nức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mỗi khán giả đến với “Muôn sắc Việt Nam” đều mang theo những cảm xúc và sự mong chờ riêng. Có người háo hức trước quy mô của chương trình, có người xúc động khi được hòa mình vào không gian tôn vinh văn hóa dân tộc, cũng có những khán giả mong đợi sự kết nối giữa các thế hệ thông qua âm nhạc.

Có mặt tại khán đài A, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội) không giấu được niềm vui khi trở thành một trong những khán giả trực tiếp tham dự chương trình.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung ở Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng (Hà Nội). Ảnh: Trần Long

Chị Dung cho biết, ngay từ khi đặt chân đến sân vận động, chị đã cảm nhận được không khí náo nhiệt, hân hoan và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ dòng người đông đảo. Không chỉ ấn tượng với quy mô sân khấu, sự đầu tư công phu và công tác đón tiếp chu đáo, điều khiến chị xúc động hơn cả là được hòa mình giữa hàng nghìn khán giả cùng chung tình yêu đất nước, cùng chờ đón những giai điệu tự hào.

“Có những cảm xúc chỉ khi trực tiếp có mặt, được nhìn, được nghe và hòa mình vào không khí ấy mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Tôi thấy tự hào và hạnh phúc khi tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện mạnh mẽ qua sự hiện diện của đông đảo khán giả như hôm nay”, chị Dung chia sẻ.

Tại khu vực fanzone Cội nguồn C, anh Nguyễn Văn Quang (xã Phúc Thọ, Hà Nội) cũng háo hức chờ đón những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Với anh, sức hấp dẫn của chương trình không chỉ đến từ quy mô tổ chức hay sự góp mặt của các nghệ sĩ mà còn từ những thông điệp văn hóa được gửi gắm qua từng phần trình diễn.

Anh Quang cho rằng, chương trình là cơ hội để người trẻ cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị truyền thống, vẻ đẹp bản sắc dân tộc và tinh thần Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, hiện đại.

Bạn Nguyễn Văn Quang, xã Phúc Thọ, Hà Nội hào hứng check in khu vực fanzone. Ảnh: Trần Long

“Mặc dù thời tiết hôm nay lạnh nhưng không khí tại sân vận động lúc này thực sự tuyệt vời. Mọi người đều rạng rỡ, hào hứng và tràn đầy năng lượng. Mình cảm nhận được tình yêu văn hóa dân tộc đang kết nối mọi người trong một không gian vừa sôi động, trẻ trung, vừa giàu cảm xúc”, anh Quang bày tỏ.

Anh Quang cũng kỳ vọng, những chương trình nghệ thuật như “Muôn sắc Việt Nam” sẽ góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình chưa chính thức bắt đầu, nhưng từ những sắc màu trang phục, những gương mặt rạng rỡ đến niềm háo hức của khán giả trên các khán đài, một bức tranh “Muôn sắc Việt Nam” đã dần hiện hữu tại Mỹ Đình. Tất cả đang cùng chờ đón thời khắc sân khấu sáng đèn, để những giá trị văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật và lan tỏa trong niềm tự hào của công chúng.