Khán giả Hải Phòng thưởng thức miễn phí 11 phim Việt

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp TP Hải Phòng tổ chức, gồm 22 suất chiếu miễn phí tại 2 cụm rạp. Lễ khai mạc diễn ra sáng 21-11, tại CGV Aeon Mall Hải Phòng.

Danh sách 11 tác phẩm tham gia trình chiếu quy tụ nhiều bộ phim từng tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu hàng trăm tỷ đồng hay gây ấn tượng mạnh như: Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Trại buôn người, Truy tìm Long Diên Hương, Mang mẹ đi bỏ, Hẹn em ngày nhật thực, Cục vàng của ngoại, Anh hùng, Bẫy tiền, Ốc mượn hồn.

Sự góp mặt của các tác phẩm này mang đến bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt đương đại, trải dài từ dòng phim lịch sử, chiến tranh (Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không) đến tâm lý, gia đình và hành động (Cục vàng của ngoại, Mang mẹ đi bỏ).

Theo VFDA, cùng với việc chiếu miễn phí, ban tổ chức cũng bố trí nhiều buổi giao lưu ngay sau suất chiếu giữa khán giả với đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên. Tại đây, các nghệ sĩ sẽ chia sẻ hậu trường làm phim, quá trình hóa thân vào nhân vật cũng như trực tiếp lắng nghe phản hồi từ công chúng đất Cảng.

Chuỗi hoạt động này nhằm kéo điện ảnh lại gần đời sống cộng đồng, đồng thời tạo cầu nối giữa giới làm nghề với địa phương và các đối tác quốc tế. Qua đó, điện ảnh được kỳ vọng trở thành một trong những động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hải Phòng.

Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng với các suất chiếu phục vụ công chúng, sự kiện còn có nhiều hội thảo, hoạt động kết nối dành riêng cho giới chuyên môn trong ngành.