Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra tối 22/11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Tác phẩm được lựa chọn chiếu khai mạc là Chuyện tình Khau Vai, do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, với nhiều tác phẩm điện ảnh được chiếu miễn phí phục vụ nhân dân. Cục Điện ảnh cho biết chương trình chiếu phim miễn phí tại 33 cụm rạp trên cả nước, kéo dài trong 3 ngày 22-24/11. Phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày.

Diễn viên Sỹ Hưng cũng tham dự buổi khai mạc tuần phim. Anh là một trong các diễn viên chính của Chuyện tình Khau Vai. Trong phim, anh hóa thân chàng Ba là người Nùng, có mối tình sâu đậm nhưng cũng trắc trở với nàng Út (á hậu Vân Nhi đóng), là con gái tộc trưởng người Giáy.

Danh sách phim chiếu miễn phí năm nay ngoài Chuyện tình Khau Vai còn có nhiều tác phẩm khác như Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu (Phim truyện); Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo (Phim tài liệu); Người thầy của muôn đời, Phật Hoàng (Phim hoạt hình).

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews trong ngày đầu tiên mở suất chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nhiều khán giả háo hức tới tham dự. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình, khán giả lớn tuổi hay thậm chí là du khách nước ngoài cũng tới trải nghiệm buổi chiếu phim miễn phí.

Trong tuần phim này, bên cạnh phim truyện, một số phim tài liệu và phim hoạt hình cũng được giới thiệu, mang đến cho khán giả nhiều sự lựa chọn.

Lê Thị Hà Linh (sinh năm 2008) chia sẻ rất háo hức tới buổi xem Chuyện tình Khau Vai, phim được ví như “Romeo & Juliet phiên bản Việt", lấy cảm hứng từ truyền thuyết chợ tình giữa miền đá núi Hà Giang. Vì đây là lần đầu tiên thưởng thức tác phẩm được lựa chọn khai mạc tuần phim, Hà Linh đã chuẩn bị đi từ 18h. Vé được phát miễn phí tại rạp nên cô cũng rủ bạn bè tới cùng trải nghiệm.

Cô Bùi Ngọc Hiền (61 tuổi, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cảm thấy rất vui khi là một trong những khán giả thưởng thức bộ phim mở màn cho tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cô cho biết đã khá lâu chưa ra rạp, nên nhân dịp được phát vé miễn phí đã cùng bạn bè đăng ký đi xem.

Phòng chiếu dành cho bộ phim Chuyện tình Khau Vai khá rộng, song nhiều hàng ghế đã phủ kín, chứng minh sự quan tâm của khán giả đối với tuần phim.

Không chỉ tại Hà Nội, hoạt động chiếu phim miễn phí diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, tại nhiều cụm rạp rạp như CGV, Lotte, Galaxy...