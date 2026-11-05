Khán giả đồng loạt chúc mừng gia đình Quang Minh và vợ kém 37 tuổi

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật con trai Dustin Võ trên trang cá nhân. Bữa tiệc được tổ chức trong không gian trang trí bong bóng, cờ dây và con số 2 nổi bật, với sự góp mặt của Quang Minh, bà xã Tăng Khánh Chi cùng các thành viên trong gia đình.

Kèm theo những hình ảnh này, nam nghệ sĩ viết: "Happy Birthday 'cây hài nhí' của ba. Mong con đầy đủ yêu thương. Còn mang tiếng cười đến cho cả nhà con đảm nhận nhé". Cách gọi con trai là "cây hài nhí" cho thấy sự yêu thương và niềm vui mà Quang Minh dành cho cậu bé.

Gia đình Quang Minh.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Một số bình luận viết: "Nhất chú, tuổi này còn có thêm bé trai, vợ trẻ đẹp. Chúc con hay ăn chóng lớn, một đời bình an"; "Chúc mừng sinh nhật cây hài yêu thương của chú nha. Mau ăn chóng lớn, mạnh khỏe con nhé"; "Chúc mừng sinh nhật quý tử nhà anh Quang Minh. Ba mẹ chắc tự hào lắm đây!".

Không chỉ gửi lời chúc đến bé Dustin, nhiều người còn bày tỏ niềm vui khi chứng kiến cuộc sống gia đình hiện tại của Quang Minh. Những khung hình sum vầy bên vợ trẻ và các con mang đến hình ảnh gần gũi của nam nghệ sĩ ở tuổi ngoài 60.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi có khoảng cách tuổi tác 37 năm. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2024, cũng là thời điểm con trai chung Dustin chào đời. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, cả hai đã đăng ký kết hôn khi Khánh Chi mang thai, nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý cho con.

Trước khi có tổ ấm hiện tại, Quang Minh từng trải qua quãng thời gian dài sống xa gia đình. Nam nghệ sĩ cho biết việc đón thêm con trai ở tuổi ngoài 60 nằm ngoài dự tính, nhưng mang đến cho anh niềm vui và động lực mới. Từ khi Dustin chào đời, Quang Minh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc, vui chơi cùng con. Anh cũng từng kể bản thân có những đêm thức giấc để thay tã, chăm con sơ sinh như nhiều ông bố khác.

Nghệ sĩ Quang Minh.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Quang Minh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Sinh năm 1959, nam nghệ sĩ từng hoạt động tại các đoàn kịch Kim Cương và Bông Hồng trước khi sang Mỹ định cư vào khoảng năm 1990. Anh tiếp tục theo đuổi diễn xuất, lồng tiếng và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Những năm gần đây, Quang Minh trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án điện ảnh như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Em Chưa 18, Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm và Làm Giàu Với Ma. Trong đó, Làm Giàu Với Ma có sự tham gia của Hoài Linh và Tuấn Trần, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Năm 2026, anh tiếp tục góp mặt trong Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh không đặt nặng việc xuất hiện liên tục trên màn ảnh mà ưu tiên lựa chọn những vai diễn phù hợp. Song song với công việc, nam nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc gia đình và tận hưởng niềm vui bên các con. Bữa tiệc sinh nhật tuổi lên 2 của Dustin một lần nữa cho thấy hình ảnh Quang Minh trong vai trò người cha, người chồng, với mong muốn giản dị là các thành viên luôn khỏe mạnh và đủ đầy yêu thương.