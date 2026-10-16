Khán giả đồng cảm với Phương Anh Đào

Không chỉ câu chuyện của nhân vật Mây, Ngày Con Còn Mẹ còn chạm đến những người từng cảm thấy mình không được cha mẹ yêu thương công bằng. Sau khi trailer được giới thiệu, nhiều khán giả chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho thấy chủ đề tình thân và sự thiên vị giữa các con vẫn là vấn đề khiến không ít người day dứt.

Một trong những bình luận nhận được sự chú ý viết: “Mẹ mình cũng vậy. Từ bé đến giờ chỉ có mỗi em trai mình trong mắt. Nó xin gì cũng cho, còn mình thì không. Ngay cả việc đi họp phụ huynh cũng chỉ có bố đi. Rồi nó phá nó nghịch thì mẹ vẫn chiều theo nó. Mình cảm thấy bất công nhưng mình vẫn rất thương mẹ”.

Một khán giả khác viết: “Mấy đứa ít được ba mẹ yêu thương thì lại yêu thương ba mẹ nhiều hơn vì nó luôn khao khát được ba mẹ để ý”.

Phương Anh Đào mâu thuẫn với gia đình trong Ngày Con Còn Mẹ.

Những bình luận như vậy cho thấy sức gợi của Ngày Con Còn Mẹ không chỉ nằm ở tình huống kịch tính trong trailer. Câu chuyện còn mở ra cuộc trò chuyện về cảm giác bị bỏ quên trong chính gia đình mình, đặc biệt ở những người từng nghĩ rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn mới nhận được sự quan tâm của cha mẹ.

Trong phim, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, cô con gái khoảng 30 tuổi có tính cách ngang bướng, thường xuyên tranh cãi với mẹ. Mây thất nghiệp, nghiện game và mang tâm lý bất mãn khi cho rằng mẹ luôn dành sự ưu ái cho anh trai Pháo. Những cảm xúc tích tụ lâu ngày khiến cô khó kiểm soát phản ứng, tạo ra nhiều xung đột trong gia đình.

Mây là nhân vật bộc lộ sự tổn thương bằng thái độ gay gắt và những cuộc đối đầu trực tiếp. Vai diễn mới đặt nữ diễn viên vào một màu sắc khác, đòi hỏi cô thể hiện sự bất mãn của một người trưởng thành nhưng vẫn mang theo những thiếu hụt tình cảm từ thời thơ ấu.

Đóng vai bà Tím, Hồng Đào vào vai người mẹ có cách đối xử khiến Mây cảm thấy bị thiên vị. Trailer hé lộ cảnh bà Tím tát con gái, cho thấy mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã vượt khỏi những bất đồng thông thường. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ xoay quanh việc ai đúng, ai sai mà còn đặt ra vấn đề về cách cha mẹ thể hiện tình thương và những hệ quả khi một đứa trẻ cảm thấy mình không được quan tâm như anh chị em trong nhà.

Hồng Đào tát Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Ngày Con Còn Mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Phim còn có sự tham gia của Huy Anh trong vai Pháo và Nguyên Thảo trong vai Ly, vợ của Pháo.

Trước đó, Phương Anh Đào ghi dấu ấn với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em và đặc biệt là Mai của Trấn Thành, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng tại phòng vé. Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho, bộ phim có doanh thu hơn 103 tỷ đồng theo số liệu được công bố.

Với Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào và Hồng Đào tiếp tục khai thác một chủ đề gần gũi nhưng nhiều tranh luận: tình yêu thương của cha mẹ có thể trở thành tổn thương nếu con cái cảm thấy mình bị đặt ở vị trí thứ hai. Bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 11, hứa hẹn đưa câu chuyện gia đình đến gần hơn với khán giả qua những mâu thuẫn đời thường.